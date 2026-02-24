Hospital de Curitiba pede doação urgente de sangue

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM) está fazendo um apelo urgente à população curitibana para aumentar os estoques do banco de sangue do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), que abastece 384 hospitais em todo o estado. A situação atual é preocupante.

Olha, não dá para substituir o sangue por nenhuma outra substância. É só com doação mesmo que a gente consegue salvar milhares de vidas. No Hospital Mackenzie, são realizadas cerca de 1.500 transfusões por mês.

Em dezembro de 2025, foram exatas 1.611 transfusões na instituição. Em janeiro de 2026, o número chegou a 1.580.

Quem mais precisa dessas bolsas? Principalmente pacientes que sofreram acidentes de trânsito, pessoas com queimaduras graves, quem está em tratamento contra o câncer ou passando por cirurgias.

A supervisora da Agência Transfusional do HUEM, Raíssa dos Santos, fez um alerta super preocupante: “Nós precisamos manter em torno de 40 bolsas O+ em estoque para atender diariamente o hospital. Mas no momento minha geladeira tem 3 unidades”, destaca Raíssa.

A situação é bem crítica, principalmente para o tipo O+, que é o mais solicitado.

Você sabia que o hospital tem uma agência transfusional própria? É lá que eles captam o sangue doado e fazem toda a compatibilização com os pacientes que precisam. Antes da transfusão acontecer, o Hemepar faz todos os testes e processamento necessários, garantindo que não sejam transmitidas doenças ou infecções durante o procedimento.

Quer ajudar? É super simples!

Se você tem entre 16 e 69 anos, pesa pelo menos 51kg e está com boa saúde, você já pode ser um doador. Basta ligar para os números (41) 3281-4000, 3281-4074 ou 3281-4038 e agendar sua doação no Hemepar, que fica na Travessa João Prosdóscimo, 145, no Alto da XV.

E tem um detalhe importante: você pode direcionar sua doação especificamente para o Hospital Evangélico Mackenzie. É só informar o código 74 quando chegar ao Hemepar.

Entre os milhares de pacientes que dependem dessas doações está o Caio Ramos, um pescador de 25 anos que mora em Matinhos. Ele está internado desde 7 de janeiro tratando uma leucemia que voltou no início do ano. Só o Caio já precisou de 300 bolsas de sangue neste ano.

“As doações são muito importantes, não só para mim, mas para muitas outras pessoas que dependem das transfusões. A gente nunca espera que aconteça algo assim com a gente ou pessoas próximas. Hoje eu sinto na pele a importância das doações, por isso faço esse apelo, para quem puder, que faça esse gesto para salvar outras vidas”, ressalta Caio.