Ponte de Guaratuba terá último cabo de sustentação instalado neste fim de semana

O último estai (cabo de aço de alta resistência tensionado) da Ponte de Guaratuba, no litoral do Paraná, será instalado no fim de semana, na virada do mês de fevereiro para março. A obra, que liga as cidades de Matinhos e Guaratuba, alcançou 91% de execução em janeiro de 2026.

Este marco representa uma das etapas mais importantes da construção, que utiliza cabos de aço de alta resistência tensionados para garantir a estabilidade da estrutura.

São 12 pares de estais fixados em cada um dos mastros dos apoios 04 e 05. As torres de sustentação têm 40 metros de altura. Para efeito de comparação, elas superam o tamanho do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. O método construtivo utilizado é o de balanços sucessivos, uma técnica complexa que permite o avanço gradual da ponte, mantendo o equilíbrio.

Paralelamente, equipes trabalham em obras complementares essenciais. Estão sendo instaladas barreiras rígidas centrais e laterais, eletrodutos no passeio e guarda-corpos. O preenchimento do passeio com concreto está em andamento, assim como a implantação da iluminação pública.

Foto: Ricardo Ribeiro/AEN

Andamento da obra

As obras dos acessos à ponte também avançam. Em Guaratuba, está prevista uma rotatória para acesso ao Centro e à praia de Caieiras, além de um projeto de binário na cidade. Do lado de Matinhos, a revitalização inclui o acesso a Cabaraquara e ao centro da cidade.

Para quem deseja acompanhar o progresso da construção, há atualizações disponíveis e inclusive a obra ao vivo no site oficial da obra. No perfil do Instagram @pontedeguaratuba.oficial também há fotos, vídeos e informações técnicas sobre o avanço dos trabalhos.

Ponte de Guaratuba: quando a obra fica pronta?

A obra da ponte de Guaratuba tem previsão de ser inaugurada em abril de 2026.