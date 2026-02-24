Novos viadutos na BR-116, perto de Curitiba, têm edital publicado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, publicou nesta segunda-feira (23) o aviso do edital de licitação para a construção de dois novos viadutos sobre a BR-116. Os recursos serão repassados pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria das Cidades.

A obra é considerada o maior projeto de infraestrutura da história do município, pois elimina gargalos históricos na BR-116 e une bairros hoje divididos pela rodovia.

A concorrência vai ocorrer seguindo a modalidade técnica e preço, com previsão de contratação integrada de empresa especializada para elaboração dos projetos executivos em BIM (Building Information Modelling) e execução dos dois viadutos de transposição.

O edital estará disponível a partir da quarta-feira (25), às 8 horas, no site de compras do Governo Federal. A abertura das propostas será realizada no dia 1º de junho, a partir das 9 horas.

As intervenções ocorrerão no km 125,5, ligando a Avenida das Américas à Rua Nelson Claudino dos Santos, e no km 126,3, conectando as ruas Carlos Eduardo Nichele e Jatobá. O investimento contempla ainda alças de acesso, drenagem, calçamento e paisagismo. A obra deve beneficiar mais de 100 mil pessoas que circulam diariamente pela região, consolidando Fazenda Rio Grande como um polo logístico e industrial seguro e eficiente no Paraná.

Autoridades defendem projeto

O secretário das Cidades, Guto Silva, destaca a importância regional da intervenção, uma obra muito esperada pela comunidade de Fazenda Rio Grande e da região sul do Paraná. “Essa é uma das maiores obras de mobilidade de toda a Região Metropolitana, que vai permitir o acesso seguro ao cidadão da Fazenda Rio Grande para cruzar a cidade, que ficou dividida pela BR-116. A obra é complexa e envolve transpor uma grande rodovia. Com o edital na praça será possível licitar e iniciar essa obra em breve”, disse.

As obras atendem as demandas do município em um momento de grande crescimento populacional e econômico, vetores que vão ganhar forte estímulo com a nova obra, como explica o secretário de Obras do município de Fazenda Rio Grande, Alessandro Borguignon Weiss.

“Os dois viadutos são de muita importância para a comunidade fazendense e também para quem utiliza o canal da BR-116 para trafegar passando pelo município”, disse. “Quanto tivermos o resultado final, a empresa terá seis meses para formalizar a documentação, as autorizações ambientais e a confecção do projeto. Passadas essas etapas, a obra deve ser executada em um ano e meio”.

Ele explicou ainda que o projeto foi concebido para minimizar transtornos, com a obra acontecendo em sistema modular. “Para não gerar mais transtornos, o anteprojeto entregue visa não bloquear o fluxo da rodovia. Será como um ‘lego’, vai ser montado tudo fora e implantado de uma forma que não pare a rodovia por grandes períodos”, disse.