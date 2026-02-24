Prefeitura de Curitiba convoca 400 professores para entrega de documentos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) de Curitiba convocou 400 profissionais do magistério (Docência I) classificados no processo seletivo simplificado (PSS) para uma nova etapa. Os professores deverão entregar a documentação online na próxima segunda-feira (2/3), das 9h às 17h.

A convocação, publicada no Diário Oficial, inclui candidatos entre as classificações 861 a 1.173 da ampla concorrência e da posição 205 a 292 entre os candidatos da população negra e povos indígenas (PPI). O número de convocados é superior ao de vagas disponíveis.

Thiago Felipe Ribeiro dos Santos, diretor do Departamento de Desenvolvimento de Políticas de Pessoal da SMGP, alerta: “É importante que os participantes interessados não percam o prazo para apresentação da documentação exigida. A análise dos documentos começará no dia seguinte à entrega, e a contratação será em breve”.

A entrega da documentação será realizada através do Processo Eletrônico de Curitiba (Procec). Os candidatos devem acessar a plataforma usando o sistema e-Cidadão com CPF e senha, selecionar o item “Gestão-Pessoal”, o tema “Entrega da Documentação” e o assunto específico do edital.

Os documentos devem ser anexados em arquivos separados, no formato PDF, legíveis e sem cortes. Após a entrega, os candidatos poderão acompanhar a validação da documentação pelo próprio Procec.

Para dúvidas sobre a inclusão dos documentos ou acompanhamento do processo, os candidatos podem entrar em contato com a Central 156 ou pelo chat disponível no site https://156.curitiba.pr.gov.br.

Além dos profissionais de Docência I, a Prefeitura também contratou recentemente mais de 200 professores de Educação Infantil pelo PSS, que iniciam o trabalho nas unidades educacionais nesta semana.

Os candidatos que participaram do PSS da Prefeitura devem acompanhar as convocações para cada etapa pelo site oficial.