Em janeiro de 2026 o Paraná recebeu 181,9 mil visitantes estrangeiros, registrando o segundo melhor resultado para o mês desde 2018, ficando atrás apenas de janeiro de 2025, quando 200 mil turistas internacionais desembarcaram em solo paranaense.

Os dados, divulgados pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e Ministério do Turismo, com base em informações da Polícia Federal, revelam a presença de visitantes de mais de 100 nacionalidades diferentes.

O Paraguai lidera o ranking de países emissores, representando 52% do total de chegadas, seguido pela Argentina, com 30%. Completam a lista dos dez principais países: Chile, Estados Unidos, Peru, Alemanha, Coreia do Sul, Espanha, Reino Unido e Colômbia.

“Turismo aquecido resulta em mais empregos à população, mais renda aos territórios turísticos e mostra aos municípios a importância de investir em seus potenciais, qualificando infraestrutura, sinalização, hospedagens e mão de obra”, disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo. Ele também destacou que boa parte deles aproveitou a programação do Verão Maior Paraná.

O resultado de janeiro posiciona o Paraná como responsável por quase 13% do volume total de turistas internacionais que visitaram o Brasil no período – mais de 1,4 milhão de viajantes. Alguns mercados emissores apresentaram crescimento em comparação com janeiro do ano passado, como Reino Unido (aumento de 20%), Alemanha (crescimento de 6%) e Chile (incremento de 3%).

Paraná é o quinto estado que mais recebeu turistas estrangeiros em janeiro

Na classificação nacional, o Paraná ficou em quinto lugar entre os estados brasileiros que mais receberam estrangeiros no primeiro mês do ano, atrás apenas de Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A maioria dos turistas chegou por via terrestre.

As expectativas para 2026 são animadoras. Em 2025, o Brasil alcançou um resultado histórico no turismo internacional, recebendo mais de 9 milhões de viajantes estrangeiros. No mesmo período, o Paraná registrou mais de 1,064 milhão de turistas internacionais, o maior número já registrado na história do estado, indicando que 2026 também deve manter essa tendência positiva.