Custo de vida no Paraná é R$ 780 mais caro que a média nacional; Descubra o vilão das contas!

O Paraná é o segundo estado com maior custo de vida do país. Em média, o paranaense gasta R$ 4.300 por mês, valor R$ 780 acima da média nacional. Os dados são de uma pesquisa da Serasa realizada em parceria com o instituto Opinion Box.

No Brasil, a média com despesas é de R$ 3.520 por mês. A média é calculada com base nas respostas coletadas entre os dias 22 de dezembro de 2025 e 6 de janeiro de 2026. O Distrito Federal lidera o ranking, com custo médio de R$ 4.920. Em seguida aparecem Paraná e São Paulo, com R$ 4.300 e R$ 4.270, respectivamente.

Embora o top 3 reúna regiões distintas, os maiores gastos com moradia, contas recorrentes, supermercado, transporte, saúde, educação, lazer, alimentação, compras em geral e serviços pessoais se concentram no Sul do país.

Nas capitais, são necessários cerca de 2,4 salários mínimos para fechar o orçamento mensal. Apesar do peso das despesas, mudar de cidade não é alternativa para a maioria. No Sul, o índice de quem tomaria essa decisão é de 12%, abaixo da média nacional.

O maior peso no orçamento dos brasileiros é o supermercado. Em seguida aparecem as contas recorrentes, como água, luz e internet, e os gastos com moradia. Somados, esses três grupos comprometem aproximadamente 57% da renda mensal.

Ir às compras no Paraná é o pesadelo do bolso!

No Paraná, a despesa média mensal com supermercado chega a R$ 1.210, a mais alta do país. O valor supera em R$ 280 a média nacional, fixada em R$ 930.

As contas recorrentes representam, em média, R$ 570 do orçamento dos paranaenses, configurando o sexto maior valor do Brasil nesse item. Já o aluguel, que aparece como o segundo mais caro do país, tem média de R$ 1.340 no estado.

Os gastos com transporte e mobilidade também estão em destaque. No Paraná, a média mensal é de R$ 430, o que coloca o estado na segunda posição entre os que mais gastam. Já saúde e atividade física somam, em média, R$ 630 por mês.

Por que tudo está caro?

De acordo com Sandro Silva, supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Paraná (DIEESE-PR), a pesquisa tem caráter opinativo e reflete a percepção dos entrevistados sobre o custo de vida. Na prática, porém, o impacto efetivo desses valores no bolso do consumidor é medido por indicadores como o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que acompanha a variação real dos preços.

Segundo o economista e CEO do DataCenso, Cláudio Shimoyama, a relação entre inflação e poder aquisitivo é inversamente proporcional: quanto maior a inflação, menor a capacidade de compra. “O poder aquisitivo do brasileiro, de modo geral, caiu muito. A inflação corrige cerca de 4 a 5% dos salários, mas no supermercado ela está entre 10 e 15%”, explica. Na prática, isso significa que, mesmo com reajustes salariais, o consumidor perde margem de consumo, especialmente em itens básicos.

Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Parte dos gastos que pressionam o orçamento também está associada ao padrão de vida adotado. No Paraná, a média salarial é de R$ 3.151,59, conforme divulgado pelo governo do estado em 2025. “Quando se tem uma média salarial maior, há um consumo maior e o maior consumo também aumentam os preços”, explica o economista.

Com esse cenário, o aumento da renda pode estimular a demanda, o que, em determinados contextos, contribui para a elevação dos valores praticados no mercado. O impacto do padrão de vida também aparece nas escolhas cotidianas.

A decisão de ir ao trabalho de carro, por exemplo, pesa diretamente no orçamento familiar. Somente em janeiro, o IPCA acumulado da gasolina foi de 6,77% em Curitiba. Esse aumento reduz a quantidade de vezes que o consumidor consegue abastecer ao longo do mês, por exemplo, e compromete outras despesas.

A alta nos preços também é influenciada por fatores como a dinâmica interna de oferta e demanda. O mesmo raciocínio vale para o aluguel: em bairros com melhor localização ou maior procura, os valores tendem a subir, pressionados pela concorrência entre interessados.

Vai melhorar?

O maior vilão do salário do trabalhador, a alta nas compras de supermercado, é resultado de uma combinação de variáveis. A desvalorização do real frente ao dólar encarece insumos agrícolas e produtos importados; as taxas de crédito elevadas aumentam o endividamento das famílias; e o equilíbrio entre oferta e demanda segue instável.

“As condições climáticas influenciam a produção de alimento para cima ou para baixo, uma hora chove demais e na outra é seca. Isso aumenta o processo para o agricultor porque esse preço varia”, sintetiza Claudio. Eventos extremos impactam safras, reduzem produtividade e elevam custos, que acabam repassados ao consumidor final.

Esses fatores variam mês a mês, de acordo com o comportamento do mercado econômico e das decisões políticas. Segundo o economista, a tendência é de manutenção do cenário nos próximos meses, com possível mudança apenas após o período eleitoral.

“A política ajuda na mesma proporção que atrapalha”, resume Claudio. Enquanto o ambiente de incertezas e polarização persistir, o orçamento das famílias continuará sensível a decisões internas, às circunstâncias das taxações impostas pelos Estados Unidos e à definição de novos acordos comerciais. Até lá, a economia está restrita às escolhas do consumidor.

