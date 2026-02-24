Alerta Laranja e Anticiclone: Curitiba tem risco de tempestades e ventos de até 100 km/h

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba e toda a metade norte do Paraná estão sob alerta laranja nesta terça-feira (24), sob influência direta de um anticiclone (sistema de alta pressão que empurra a umidade do oceano para o continente) posicionado na altura do Rio Grande do Sul. O aviso meteorológico indica risco real de chuvas intensas, com volumes entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm ao dia. Além da precipitação, a capital pode registrar ventos intensos, com rajadas entre 60 e 100 km/h, trazendo risco de cortes de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas. Há ainda um alerta amarelo para temporal para todo o Paraná.

De acordo com a Defesa Civil, o cenário é complexo: enquanto o anticiclone traz umidade do mar, um sistema de baixa pressão atmosférica (região onde o ar sobe e forma nuvens carregadas) no Paraguai intensifica a instabilidade. Essa combinação mantém o céu com muita nebulosidade e chuvas irregulares em boa parte do estado, que podem ocorrer a qualquer hora do dia.

Para esta terça-feira, a previsão do tempo em Curitiba indica uma temperatura máxima de 25°C e mínima de 18°C. Como a cobertura de nuvens é persistente, o aquecimento solar é limitado, evitando o calor extremo dos últimos dias, mas mantendo o clima abafado e propício para tempestades isoladas, principalmente entre a tarde e a madrugada.

O que esperar para a quarta-feira? Previsão do tempo responde!

Nesta quarta-feira o tempo em Curitiba segue instável. O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) alerta para a presença de um cavado em médios níveis (uma ondulação no fluxo de ventos que favorece a subida do ar úmido) sobre o Paraguai e o avanço de uma frente fria pelo oceano.

“Esta condição mantém as taxas de instabilidade bastante elevadas no estado”, destaca o boletim oficial do Simepar.

Na quarta-feira, a temperatura na capital paranaense deve oscilar entre 18°C e 28°C. O acumulado de chuva previsto para Curitiba até quinta-feira (26) é de 18 mm.

A recomendação das autoridades é evitar abrigar-se debaixo de árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de publicidade devido ao risco de ventos fortes.

