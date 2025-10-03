Gigante dos cosméticos promove experiência imersiva em shopping de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No fim de semana

A Natura, líder em beleza e cuidados pessoais na América Latina*, realiza em Curitiba uma ação especial para destacar a mais recente inovação em cuidados capilares: Lumina Antissinais Regenerador Capilar. Até domingo (05/10), no Shopping Palladium, o público poderá conferir uma experiência de autocuidado e conhecer mais sobre a linha.

O espaço convida os visitantes a vivenciarem uma imersão no universo de Lumina, passando por etapas de diagnóstico, orientações personalizadas de especialistas e experimentação sensorial dos produtos. O objetivo é apresentar, de forma prática, como a tecnologia exclusiva da marca atua na prevenção, reversão e tratamento dos fios brancos, além de devolver densidade, vitalidade e textura natural aos cabelos.

Durante a ativação, o público poderá conhecer todos os produtos que compõem a rotina completa da linha – como o Sérum de Prevenção, responsável por atuar diretamente no bulbo capilar, e o Leave-in Densificador, que devolve densidade e brilho intenso.

O diferencial de Lumina Antissinais é a Pró-Melanina, tecnologia exclusiva que protege e estimula a produção natural de melanina no bulbo capilar, prolongando a cor original dos fios. Combinada ao colágeno e biopeptídeos, a fórmula oferece resultados cientificamente comprovados: cabelos mais fortes, densos e alinhados por até 24h.

Serviço – Natura Lumina Antissinais

Data: 02 a 05 de outubro de 2025

Local: Shopping Palladium – Av. Presidente Kennedy, 4121 – Portão, Curitiba – PR

*Fonte: Euromonitor International Limited, Beleza e Cuidados Pessoais edição 2025; Marca Guarda-Chuva Natura: Vendas no varejo em valor (RSP), dados referentes à 2024. Validade: 29/04/2026