Festival do Rigatoni e cardápio renovado no Ninetto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O restaurante Ninetto apresenta novidades em seu cardápio que prometem agradar tanto os atuais clientes quanto aos novos. A casa, que homenageia a cozinha da “nonna”, traz novas entradas, pratos principais, opções para compartilhar, pratos do dia e uma atração especial: o Festival do Rigatoni.

Entre as entradas, destaque para os arancini – bolinhos crocantes de risoto de tomate recheados com muçarela, servidos com maionese de limão siciliano (R$ 38). Outra boa pedida é a berinjela à parmegiana, com camadas de berinjela, muçarela de búfala, molho de tomate e fonduta de queijos (R$ 49).

Os burguers e paninis, acompanhados de batata-frita são opções para qualquer hora, porque a fome nem sempre é pontual. Há opções vegetarianas e com carne a partir de R$ 49.

Vencedores do Prêmio Bom Gourmet 2025: veja a lista completa

Entre os pratos principais, o tortelli de costela (R$ 73) chama atenção: recheado com carne bovina e servido com fonduta de queijos, gema mole e presunto de Parma crocante. Para quem prefere frutos do mar, o fettuccine com camarões salteados em emulsão de parmesão (R$ 89) é uma opção elegante e saborosa.

Pensados para compartilhar

Ideal para duas pessoas, os pratos para compartilhar seguem a tradição italiana de reunir a família à mesa. A lasanha da Nonna (R$ 141), feita com massa fresca, ragu à bolonhesa e fonduta de queijos, é um dos destaques. Há também o Filé à parmegiana (R$ 163), um saboroso paillard de mignon empanado com farinha de pão, servido com molho de tomate da casa e queijo gratinado e acompanhado por arroz branco e batatas fritas. Dica: observe a carne se cortada com a colher, de tão macia.

Para quem gosta de frutos do mar, uma boa opção é o Linguine com Camarão ao Molho de Catupiry, com deliciosos camarões flambados ao conhaque (R$ 161).

Os pratos do dia, servidos de segunda a sexta no almoço (R$ 59), seguem a linha Comfort food: na segunda, por exemplo, o cardápio traz iscas de peixe empanadas com risoto de limão siciliano; já na quarta, é a vez do frango à parmegiana com arroz branco e fritas. O menu muda diariamente, sempre mantendo o toque caseiro.

Festival do Rigatoni e sobremesas que abraçam

O Festival do Rigatoni, que também serve duas pessoas, apresenta combinações fartas e reconfortantes. Uma das opções leva molho branco, creme de parmesão, finalizado com molho de limão siciliano (R$ 121). Outra versão inclui camarões ao vinho branco (R$ 139), enquanto a mais indulgente combina molho de tomate, bolonhesa e queijo gratinado (R$ 129).

+ Leia mais: Expo Fazenda terá rodeio e shows de Zezé & Luciano, Luan Pereira e outras atrações

Fechando a refeição, as sobremesas do Ninetto mantêm o clima afetivo. O tradicional tiramisu (R$ 38) é feito com creme de mascarpone e biscoito savoiardi embebido em café. Há também a torta cremosa de chocolate servida morna, com calda de morango e sorvete (R$ 40), e a panna cotta com calda de morangos frescos e manjericão (R$ 38).

O NinettoTrattoria fica no ParkShopping Barigui – R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 – Mossunguê. Reserva e atendimento: (11) 33686863 (WhatsApp)