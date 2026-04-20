Evento oficial de Pokémon tem últimos dias em shopping de SJP

Fãs da franquia que ainda não visitaram o evento oficial de Pokémon no Paraná precisam aproveitar os últimos dias da atração. Com funcionamento até 26 de abril, a experiência gratuita instalada no Shopping São José, em São José dos PInhais, região metropolitana de Curitiba, se aproxima do encerramento depois de consolidar sucesso expressivo junto ao público desde a abertura.

O evento em celebração aos 30 anos da franquia tem recebido milhares de visitantes, reunindo fãs, colecionadores e famílias em torno de um dos maiores fenômenos da cultura pop mundial. O shopping é o primeiro do Brasil a receber uma ação oficial da marca nesse formato.

“Receber o único evento oficial de comemoração dos 30 anos de Pokémon no Brasil é motivo de muito orgulho para nós. É uma marca que atravessa gerações e conecta pais e filhos, amigos e colecionadores. Estamos falando de uma experiência que vai muito além do entretenimento, é algo que mexe com a memória afetiva de muita gente”, destaca Vinício Garcia, gerente de marketing do Shopping São José.

Atrações do evento de Pokémon

Montado na Praça de Eventos, no Piso L1, o espaço oferece área dedicada ao Pokémon Trading Card Game (TCG), com atividades estratégicas e de pintura. Há também estações de videogame com títulos oficiais da franquia, pintura digital interativa acessada por QR Code, piscina de bolinhas para o público infantil e um espaço cenográfico inspirado no Pokémon GO, com cenário para fotos e totens de carregamento para celulares.

Com três décadas de trajetória, Pokémon ultrapassou o universo dos games e se consolidou como uma marca que conecta gerações, reunindo desde crianças até adultos que acompanharam a saga desde o início. A proposta da atração é justamente proporcionar esse encontro, em um ambiente dedicado à experiência com a marca.

O Shopping São José fica na Rua Dona Izabel A Redentora, 1434, Centro de São José dos Pinhais. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. A praça de alimentação e as opções de lazer abrem de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h. A entrada é gratuita.