Escorregador gigante e tirolesa viram atrações de shopping em Curitiba

O Pátio Batel anuncia sua mais nova atração para o público infantil: o Pátio Land, um playground para crianças durante as férias de julho. Os protagonistas do espaço são o escorregador gigante e a tirolesa, além de um espaço restrito, dedicado para crianças pequenas.

“Desenvolvido para aguçar a imaginação e a energia dos pequenos, o Pátio Land é um espaço lúdico e seguro onde a brincadeira pode ocorrer com tranquilidade, pensando em crianças de todas as idades” afirma Camila Seleme Fleischfresser, head de marketing do Pátio Batel. “O parque foi pensado como um destino para as crianças, que permite flexibilidade para os pais”, completa.

O Pátio Land funcionará o dia todo, desde a abertura até o fechamento do shopping, nos seguintes horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

A atração é destinada a crianças de até 12 anos. Para a segurança dos pequenos, crianças de até 4 anos ou menores de 1,10m de altura deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Crianças com 5 anos completos ou a partir de 1,10m de altura poderão entrar desacompanhadas.

O acesso ao Pátio Land é simples e sem burocracia. Não haverá agendamento prévio, e o acesso acontecerá mediante a lotação do espaço e pagamento no local, ao final da permanência. A dinâmica é livre: a criança pode entrar a qualquer momento e permanecer pelo tempo que desejar,

Os valores são pensados para oferecer flexibilidade e diversão prolongada: a permanência mínima é de 30 minutos, com o valor de R$40. Para cada minuto excedente, será cobrado um adicional de R$1.

Inclusão e acessibilidade

Reiterando seu compromisso com a inclusão, o Pátio Batel prioriza o acesso de crianças neurodivergentes nos horários de abertura no Pátio Land, quando a experiência será mais tranquila.

Serviço

Pátio Land no Pátio Batel

Local: Pátio Batel (Av. do Batel, 1868 – Batel) – Piso L4

Horários:

10h às 22h de segunda a sábado

12h às 20h aos domingos e feriados

Públicos:

O parque é permitido para crianças de até 12 anos.

Crianças com menos de 1,10m de altura devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

Crianças a partir de 1,10m podem permanecer desacompanhadas.

O acesso à área baby é exclusivo para crianças com até 90cm de altura, sempre acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

Não há agendamento prévio, acesso livre a qualquer momento, permanência pelo tempo que quiser.

Acesso mediante lotação e pagamento no local, ao final da permanência.

Valores

Permanência mínima de 30 minutos: R$ 40

Minuto adicional: R$ 1

Valor de uma hora: R$ 70