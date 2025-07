Multiverso Geek acontece neste fim de semana em Curitiba

O festival Multiverso Geek vai animar os amantes da cultura geek neste fim de semana (19 e 20). O Shopping Crystal recebe o evento, que conta com concurso de cosplayer e cosmaker, feira geek, exposições de colecionáveis, entrevistas, apresentação musical, dançarinos, show de mágica e uma playlist embalada por temas geeks, k-pop e j-pop. Os pets não ficam de fora. Quem levar o animal de estimação fantasiado ganha de brinde um par de ingressos para o cinema.

O evento também é uma oportunidade para ajudar a Associação Paranaense dos Profissionais da Área da Saúde (APPAS-Rede) com doações de alimentos não perecíveis e agasalhos.

Os concursos de cosplay são divididos em quatro categorias: cosplay, cos-simples, cosmaker e cos kids. Enquanto cosplay é a categoria mais geral, o cos-simples é uma categoria dedicada a produções mais caseiras, já no cosmaker são avaliadas as habilidades na criação de fantasias, por fim a categoria kids é pensada para crianças até 12 anos.

Os três primeiros colocados de todas as categorias receberão certificado de participação e troféu, com direito a prêmio surpresa para os primeiros colocados. A inscrição vai até o dia 19, com o valor de R$50,00, basta entrar em contato com a organização do evento pelo Instagram, seguir a página do evento, fornecer nome completo e documento (RG ou CPF), a foto de referência e indicar a música para o desfile.

A entrada é gratuita para todos os eventos, mas a organização pede a doação de 2kg de alimento não perecível, ou 1kg de alimento não perecível e um agasalho no evento.

Serviços

Multiverso Geek

Data: 19 e 20 de julho

Horário: sábado a partir das 10h e domingo das 12h às 18h

Local: Mercadoteca Batel no Shopping Crystal

Concurso de cosplay: dia 19, a partir das 15h

Shopping Crystal

Endereço: R. Comendador Araújo, 731 – Batel, Curitiba – PR

Redes sociais: @shoppingcrystal

Mais informações: www.shoppingcrystal.com.br