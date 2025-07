Hot Wheels cria “sessão azul” para crianças com autismo em shopping

O “Hot Wheels Prova Aceita” vai tomar conta do Shopping São José neste próximo domingo (20). Uma sessão especial voltada para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Pessoas com Deficiência (PcD).

A “Sessão Azul” acontece das 10 às 11 horas, uma hora antes do shopping abrir. A sessão terá iluminação e sons reduzidos para crianças que necessitam de cuidados especiais.

O evento conta com diversas atividades imperdíveis para entreter os pequenos, como pista Hot Wheels, escorregador inflável, pula-pula, piscina de bolinhas, oficina de colorir e cenário instagramável para registros em família. Para participar, é necessário resgatar o cupom disponível no Aplicativo do Shopping São José e apresentar na entrada do evento. Crianças menores de 4 anos podem participar desde que acompanhadas de um responsável.

“A Hot Wheels faz parte do imaginário de gerações e transforma brincadeiras em aventuras inesquecíveis. Trazer esse universo para dentro do shopping é uma forma de oferecer uma experiência completa para as famílias durante as férias, e a ‘Sessão Azul’ é nossa forma de garantir o máximo de conforto para todos os nossos visitantes”, afirma Vinício Garcia, gerente de marketing do Shopping São José.

Serviço

Hot Wheels Prova Aceita

Shopping São José

Endereço: Rua Dona Izabel A Redentora, 1434, Centro de São José dos Pinhais

Horário: lojas funcionam de segunda a sábado, das 10 às 22 horas. Aos domingos e feriados, das 14 às 20 horas.

A praça de alimentação e as opções de lazer funcionam de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 11 às 22 horas.

Mais informações no www.shoppingsaojose.com.br ou no perfil oficial do empreendimento no Instagram @shopsaojose.