Dia Mundial da Pizza e do Rock inspiram promoção em pizzaria

No mês de julho, duas paixões mundiais se encontram num mesmo local: o Dia Mundial da Pizza, comemorado no dia 10 e o Dia Mundial do Rock, dia 13. E para comemorar em grande estilo essas datas tão saborosas e cheias de atitude, o Rock Me Mamma, pizza bar charmoso no coração do Bigorrilho, preparou uma promoção especial que vale por toda a semana.

De 9 a 13 de julho, quem pedir uma pizza tradicional da casa ganha outra pizza tradicional. É a oportunidade perfeita para explorar os sabores clássicos irresistível, tudo isso em um ambiente descontraído, com trilha sonora marcante, drinks criativos e forno sempre aceso.

E a comemoração não para por aí: clientes que comprovarem no RG nomes de astros do rock mundial ganham um drink especial da casa, mediante consumo mínimo de uma pizza no salão. Um brinde à personalidade e ao bom gosto, tanto musical quanto gastronômico.

O Rock Me Mamma está de portas abertas para receber todos os Elvis, Madonnas, Freddies, Janis, Kurt Cobains, os Ozzy, ou seja lá qual nome de astro você tenha, que fazem parte da cena curitibana, afinal, por aqui, todo nome com atitude tem lugar reservado na mesa.

A data é simbólica, mas o amor pela pizza é permanente. O Brasil é o segundo maior consumidor de pizza do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. De acordo com a Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), só em São Paulo são consumidas mais de 1 milhão de pizzas por dia.

Em Curitiba, a cena também é movimentada: segundo a Abrasel-PR, o setor de pizzarias cresceu cerca de 12% em 2023, com destaque para o surgimento de casas autorais que apostam em fermentações longas, ingredientes premium e ambientações que tornam a experiência ainda mais especial.

É nesse cenário que o Rock Me Mamma se consolida como um dos endereços mais queridos da cidade para quem busca massas de fermentação natural, boas histórias à mesa e experiências que vão além do prato. A casa transforma dias comuns em momentos únicos — e datas como essas merecem ser celebradas com ainda mais sabor.

Dica especial para os apaixonados por pizza: garanta sua mesa com antecedência e aproveite para conhecer o cardápio que mistura tradição italiana com pegada autoral.

Almoço no Rock Me Mamma

De terça a sábado, das 11h30 às 14h30, o Rock Me Mamma convida para uma pausa com sabor, conforto e criatividade. O cardápio executivo à la carte, assinado pelo chef Lucas Suardi, ganha a cada semana novas sugestões que combinam ingredientes selecionados, receitas clássicas e um toque autoral.

Nesta semana, os Especiais do Mamma trazem opções para todos os gostos:

Estrogonofe de carne — tiras de carne ao molho cremoso, acompanhadas de arroz branco e batata palha, uma combinação clássica e irresistível.

Steak com molho de cogumelos e espaguete — bife bovino grelhado com sálvia e parma crocante, servido com espaguete na manteiga: equilíbrio entre suculência e sofisticação.

Purê de batatas rústico com frango grelhado ou molho Alfredo — escolha entre o frango grelhado clássico ou a versão com molho Alfredo à base de nata, parmesão e pimenta-do-reino. Cremoso na medida certa.

Além do atendimento no salão, quem prefere almoçar em casa ou no trabalho pode pedir pelo delivery na Marmitaria Rock Me Mamma via iFood, com toda a qualidade e o cuidado já conhecidos da casa. Almoce bem, com praticidade e sabor.

Reserve seu lugar ou faça seu pedido. Buon appetito!

Tempo de qualidade

Inspirado em referências do country rock americano e em pizzarias de Nápoles, o Rock Me Mamma nasceu para unir o melhor dos dois mundos: tradição e descontração. A massa das pizzas é feita com fermentação lenta, assada em forno à lenha e servida com recheios criativos e bem equilibrados.

A carta de drinks, comandada por Leandro, bartender da casa, também é destaque, com coquetéis clássicos e autorais preparados na hora. “A ideia dessa promoção é justamente celebrar o tempo junto, a mesa compartilhada. Sabemos que muitas pessoas escolhem Curitiba para descansar no feriado e nada melhor do que fazer isso com boa comida e companhia”, explica Andrei Rodacki, proprietário da casa.

O Rock Me Mamma fica na Alameda Júlia da Costa, 1829 – Bigorrilho. Almoço: terça a sábado, das 11h30 às 14h30. Jantar: terça a quinta, das 18h às 23h e sextas e sábados das 18h à 0h. Reservas e promoções: WhatsApp (41) 98431-1020