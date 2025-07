Shopping de Curitiba recebe “Festa Mais Doce da Cidade”

Neste sábado (5) e domingo (6), no Shopping Crystal, acontece a primeira edição da Festa Mais Doce da Cidade. O evento já é conhecido em Guarapuava, na região Central do Paraná, e agora acontece pela primeira vez em Curitiba. Os visitantes da feira poderão provar doces autorais e sobremesas típicas, produzidas por confeiteiros, comerciantes e empresas da região.

“Ela envolve vários profissionais da gastronomia doce, que vão expor seus trabalhos. A ideia é reunir os profissionais que colocam a ‘mão no açúcar’, expondo suas novidades, e quem gosta de apreciar essas delicias açucaradas. Um momento de encontro e bons negócios, afinal o doce é uma trativo sem igual”, diz o organizador, Mauro Biazi.

A primeira edição do evento ocorreu em 2014, no hall de uma faculdade local. Profissionais e amadores da gastronomia doce expuseram e comercializaram seus produtos, atraindo a atenção do público. As edições subsequentes do evento expandiram em público e espaço.

A realização do evento foi interrompida em 2020 devido à pandemia, sendo retomada em 2023. Em 2025, após várias edições em Guarapuava, Biazi buscou expandir o evento para Curitiba.

A entrada para o evento será gratuita e os expositores “mais doces da cidade” vão se reunir no Piso L2 do Crystal. A feira acontece no sábado, das 10h às 22h, e domingo das 14h às 22h.

Veja a lista dos expositores da Feira e Festa Mais Doce da Cidade:

Ladé Chocolates,

Nanica,

Roberta Schwanke,

Aline Weneck Confeitaria,

Drianik’s,

Delícia de Bolacha,

Caucatelle,

Saborê,

Titolla Bolachas Austríacas,

Café Caramello,

Personalité Sweet,

Kapeh Café Omar Square,

Marcia Doces Finos,

Artepan,

Confeitop,

TWS,

Boy dos Doces,

Velac Sorvetes,

Alors Macarons,

Rosa Doce,

Delícias da Vovó Lulu,

Lo Cookies,

Helena Cerutti Doces Finos.