Curitiba ganha novo drink autoral criado para sair do bar e ir para casa

Curitiba ganhou um novo drink autoral criado para fazer um caminho diferente: sair do balcão do bar e chegar à casa do consumidor. O Fidelio é o primeiro produto de uma marca curitibana que aposta na ideia de engarrafar a experiência de um coquetel preparado por bartender, sem abrir mão de técnica e qualidade.

O drink autoral de Curitiba é uma criação do bartender Augusto Swaiger, que trabalha há cerca de uma década com coquetelaria. A receita tem como base vinho rosé, frutas vermelhas e flor de sabugueiro. O resultado é um drink de perfil leve, fresco e elegante, com 13% de teor alcoólico.

A proposta acompanha uma mudança no mercado de bebidas prontas. Os chamados Ready-to-Drink (RTD) ganharam espaço justamente pela praticidade. Entretanto, a aposta do Fidelio é levar para essa categoria uma experiência mais próxima da coquetelaria autoral.

Drink de Curitiba passou por meses de testes

Transformar um coquetel preparado na hora em uma bebida engarrafada não foi tão simples quanto colocar a receita em uma garrafa. O desenvolvimento do Fidelio, conforme Augusto, envolveu estudos de estabilidade e conservação, padronização, comportamento dos ingredientes e testes sensoriais.

O desafio era fazer com que a bebida mantivesse suas características mesmo depois de produzida em escala.

“O Fidelio nasceu da vontade de engarrafar uma experiência, não apenas uma receita. O maior desafio foi desenvolver um produto que entregasse, em qualquer garrafa, o mesmo equilíbrio, a mesma complexidade e a mesma personalidade de um drink preparado na hora”, destaca Swaiger.

O bartender já desenvolveu cartas autorais para restaurantes como Nomaa, Officina, Obst., Ninna, B Hotel e Ile de France. Além disso, ele também participou do Bacardí Legacy, competição internacional voltada à coquetelaria.

A experiência ajudou a definir a proposta do novo produto, que pretende levar a linguagem dos bares para outros momentos de consumo.

“Eu sempre enxerguei a coquetelaria como uma linguagem capaz de contar histórias. Um grande drink não é apenas uma combinação de ingredientes; ele desperta memórias, cria conexões e transforma encontros em experiências”, explica.

Fidelio pode ser servido bem gelado, ou ao estilo Spritz, com espumante brut. (Crédito: Divulgação Fidelio / Augusto Swaiger)

De Curitiba para o “mundo”

O nome Fidelio também tem uma história curiosa. A marca surgiu durante o desenvolvimento de uma carta de coquetéis inspirada na filmografia do diretor Stanley Kubrick. A referência vem do filme “De Olhos Bem Fechados”, no qual Fidelio é o nome usado para uma senha.

Agora, o nome batiza uma bebida que pretende chegar não apenas às casas, mas também a bares, restaurantes, hotéis e eventos. A ideia, segundo o criador, não é substituir o trabalho dos bartenders. Pelo contrário: a proposta é ampliar o acesso à coquetelaria autoral, permitindo que o consumidor tenha uma experiência diferente sem precisar necessariamente ir a um bar especializado.

O Fidelio pode ser servido bem gelado, com bastante gelo. Além disso, existe a opção de preparar o Fidelio Spritz, combinando o drink com espumante brut. A compra do Fidelio pode é pelo site www.fideliodrink.com.br.

Augusto Swaiger criou o drink com a intenção de levar a coquetelaria do bar para casa. (Crédito: Divulgação Fidelio / Augusto Swaiger)