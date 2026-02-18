Curitiba ganha a maior pista de kart indoor do Brasil, com mais de 1 km

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Ventura Shopping, em Curitiba, passa a contar com a maior pista de kart indoor do Brasil, com mais de 1.000 metros de traçado, após uma ampliação do Mônaco Kart – empresa que opera no local. O projeto praticamente dobra o tamanho atual da pista e eleva o nível da experiência oferecida a pilotos amadores e profissionais.

Com a ampliação, o projeto avança e posiciona Curitiba à frente de centros como São Paulo, onde as pistas mais extensas são, atualmente, mistas, ou seja, combinando áreas indoor e outdoor.

A nova pista tem mais de 1.000 metros de extensão, o dobro do traçado atual. O projeto foi desenvolvido para oferecer uma experiência mais intensa, com um layout que amplia os pontos de ultrapassagem, permite maior número de karts simultaneamente na pista e garante mais fluidez às disputas. Os boxes também foram ampliados, com a adição de um novo espaço e infraestrutura adequada para a realização de campeonatos amadores e profissionais.

“Na prática, isso significa mais velocidade, corridas mais longas, maior desafio técnico e ainda mais diversão para quem corre. A ampliação permite disputas mais estratégicas e próximas da realidade das grandes pistas, reforçando o caráter esportivo e competitivo da atração”, explica a proprietária da empresa, Marcia Fronza.

Recomendações da pista de kart indoor em Curitiba

A pista é indicada para pessoas a partir de 12 anos e atende a diferentes perfis de público, como adolescentes, famílias, empresas, pilotos amadores e profissionais. Há baterias específicas para famílias, grupos corporativos e eventos, além de programações voltadas a pilotos mais experientes. Iniciantes também são bem-vindos: todos recebem instruções obrigatórias antes das corridas, e a operação oferece aulas particulares para quem deseja evoluir na pilotagem.

“Com a ampliação, a Mônaco Kart passa a deter oficialmente o título de maior pista de kart indoor do Brasil, reforçando o Ventura Shopping como um polo de experiências diferenciadas e de alto impacto. Mais do que um aumento de metragem, o projeto representa uma transformação na forma de viver a velocidade em ambientes fechados, unindo esporte, lazer, emoção e infraestrutura de ponta em um só lugar”, finaliza Marcia.

O Ventura Shopping fica na Rua Itacolomi, 292, no bairro Portão, em Curitiba. A pista funciona de terça a sexta, das 15h30 às 22h; sábado, das 14h às 22h; e domingo, das 14h às 20h30.