De cerâmica a desenho: 200 vagas em cursos de arte gratuitos em Curitiba

A Academia do Museu Casa Alfredo Andersen, em Curitiba, vai abrir 200 vagas para oficinas gratuitas de Artes Visuais nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2026. E o melhor: tudo de graça.

As matrículas serão presenciais no Complexo Alfredo Andersen, na Rua Mateus Leme, 336, das 9h30 às 11h45 e das 13h30 às 15h45. As vagas são preenchidas por ordem de chegada. Não há reservas por telefone ou e-mail.

Tem para todos os gostos: Cerâmica Artística, Desenho, Desenho Urbano/Geométrico, Estudos de Arte e Curadoria, Fotografia, Pintura e até Roda de Leitura. Tudo em nível iniciante, perfeito para quem sempre quis mergulhar no universo artístico mas nunca teve oportunidade.

As aulas são para maiores de 18 anos e começam em 2 de março, indo até o final de novembro, com uma pausa em julho para respirar e recarregar as energias criativas.

Para se inscrever é super simples: compareça pessoalmente com cópia do RG e comprovante de endereço. No dia 23, serão abertas inscrições para Pintura, Desenho e Cerâmica Artística. Já no dia 24, para Fotografia, Desenho Urbano/Geométrico, Estudos de Arte e Curadoria e Roda de Leitura.

A partir de 2026, a Academia vai implementar mudanças bem interessantes em sua estrutura. Os cursos serão divididos em níveis: iniciante, avançado, processos e poéticas, com duração de um ano cada. As vagas agora serão abertas apenas para turmas iniciantes, permitindo que os alunos progridam dentro da própria Academia.

Essa mudança tem um objetivo super especial: desenvolver a linguagem poética de cada estudante ao longo do programa completo.

Outro detalhe importante: os alunos matriculados no primeiro semestre de 2026 serão automaticamente rematriculados para o segundo semestre, completando o nível anual. Novas matrículas só serão reabertas em 2027. E a Academia não vai permitir que alunos já inscritos em níveis avançados se matriculem novamente em turmas iniciantes, garantindo oportunidades para novos artistas em potencial.