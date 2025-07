Concessionária de pedágio inaugura totens de autoatendimento no Paraná

Visando aprimorar a experiência dos usuários, a partir desta quinta-feira (10) a Via Araucária vai oferecer a modalidade de autoatendimento (ATM). Com as novas cabines, motoristas de veículos de passeio poderão realizar o pagamento apenas aproximando o cartão, celular ou relógio com tecnologia NFC, sem necessidade de senha (desde que o cartão esteja habilitado para isso).

Caso seja necessário, o motorista poderá contar com o auxílio de colaboradores da Via Araucária. Nos primeiros cinco dias, a operação será assistida, para orientar os usuários sobre a nova modalidade de pagamento.

As pistas de cobrança automática com TAG (Sem Parar, ConectCar, Move Mais, Veloe e Taggy) continuam operando normalmente e a concessionária vai continuar disponibilizando a cobrança manual, em dinheiro, em algumas cabines.

Ao todo, neste primeiro momento, serão 15 cabines de autoatendimento distribuídas estrategicamente nas cinco praças do trecho Via Araucária. Haverá sinalização indicativa para que o motorista visualize e identifique a pista com facilidade.

“Atualmente, o uso de cartões de débito e crédito corresponde a 54% do total de pagamentos dos carros de passeio. O autoatendimento proporciona segurança, conforto e a melhor experiência no nosso trecho de concessão”, explicou Paulo Amaro, coordenador de operações da Via Araucária.

Foto: Divulgação.

Maior fluidez e segurança

O novo modelo conta com uma pista exclusiva aos veículos de passeio no autoatendimento. O sistema de cobrança é compatível com todas as bandeiras de cartões de débito e crédito.

Quantidade de pistas de autoatendimento por praça:

São Luiz do Purunã (BR-277): 05

Porto Amazonas (BR-277): 03

Irati (BR-277): 02

Imbituva (BR-277): 02

Lapa (BR-476): 03

Vale reforçar que os usuários que trafegam nas rodovias administradas pela Via Araucária com o uso da TAG têm dois benefícios tarifários: o Desconto Básico de Tarifa (DBT) e o Desconto de Usuário Frequente (DUF).

