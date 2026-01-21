Com presença de campeão mundial, Curitiba inaugura 1ª piscina coberta com ondas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (24/01), Curitiba ganha oficialmente sua primeira piscina coberta e aquecida para a prática do surfe. O “mar” chega à capital paranaense através da Surf Center Curitiba, que fará seu Grand Opening das 17h às 22h. Com o conceito “Remamos até aqui. Agora é hora de comemorar”, o evento vai rolar com a presença ilustre de Adriano de Souza, o Mineirinho, campeão mundial de surf, que vai mostrar manobras de deixar todo mundo de queixo caído na nova piscina de ondas.

O local foi pensado para ser muito mais que um espaço para surfar. A ideia é criar um ponto de encontro que mistura esporte, cultura de praia, comida boa e música, tudo isso no meio do nosso inverno curitibano.

“O Grand Opening foi pensado como um festival, e não como um evento corporativo. A ideia é celebrar a comunidade do surf, valorizar os atletas locais e apresentar oficialmente à cidade um espaço de convivência que traduz o lifestyle do esporte”, destaca o diretor executivo da Surf Center, Mario Henrique Lima.

A programação começa às 17h com música e recepção, seguida pela cerimônia oficial às 18h. Às 18h30, rola a premiação da Federação Paranaense de Surf dos melhores atletas locais. Mas o momento que todo mundo está esperando acontece às 19h, quando o Mineirinho vai cair na água para mostrar o que as ondas da piscina podem proporcionar.

Para fechar a noite, das 20h às 22h, a banda Os Caras do Charlie Brown sobe ao palco para animar a galera. Durante todo o evento, o público ainda pode curtir flash tattoo, DJ no deck da piscina, área de alimentação, bar e espaço para aquelas fotos que a gente inevitavelmente posta nas redes sociais.

Os ingressos são limitados, com o primeiro lote saindo por R$59,00 – disponíveis no Sympla. Quem já é sócio da Surf Center entra de graça.

A Surf Center já tem planos ambiciosos para o futuro, com unidades previstas para Ribeirão Preto e São Paulo (entrega em 2027), além de projetos para mais de 20 clubes até 2032 em cidades como Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Goiânia e Porto Alegre.

Então é isso: Curitiba agora tem mar! Bem, quase isso. Mas com certeza tem ondas para surfar o ano todo, sem depender do tempo e sem precisar pegar a BR-277 para o litoral. Essa é para deixar qualquer curitibano com vontade de pegar uma prancha!