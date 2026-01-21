Mega-Sena 2962 acumula, mas morador de Curitiba garante prêmio recheado no Hauer

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A noite desta terça-feira (21/01) foi de pura emoção para quem acompanhou o concurso 2962 da Mega-Sena. O prêmio principal de R$ 50 milhões acumulou, já que ninguém conseguiu a proeza de cravar as seis dezenas. Porém, um curitibano acordou nesta quarta-feira com um sorriso de orelha a orelha e exatos R$ 30.333,06 a mais na conta.

A aposta pé-quente foi feita na Lotérica Estação da Sorte, um ponto tradicional no bairro Hauer. O novo sortudo da capital fez uma aposta simples (aquela básica de seis números) e acertou cinco das seis dezenas sorteadas. Por um detalhe, Curitiba não ganhou um novo multimilionário, mas convenhamos: R$ 30 mil resolvem a vida de muita gente, não é?

Resultado da Mega Sena 2962

As dezenas sorteadas no concurso 2962 foram: 06 – 29 – 33 – 38 – 53 – 56

Paraná em alta na Quina

Não foi só Curitiba que brilhou. O interior do estado também mostrou que está com a sorte em dia. Outras quatro apostas paranaenses também acertaram a quina e vão levar o mesmo prêmio de R$ 30,3 mil. Os ganhadores são das cidades de:

Colorado

Guaíra

Pato Branco

Umuarama

Próxima parada: R$ 55 milhões na quinta-feira!

Se você não ganhou dessa vez, não guarde o amuleto ainda. Como o prêmio principal acumulou, o valor para o próximo sorteio, que acontece já nesta quinta-feira (22/01), subiu para estimáveis R$ 55 milhões.

Como participar:

Onde jogar: Em qualquer lotérica da cidade, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial.

Em qualquer lotérica da cidade, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. Valor: A aposta simples custa R$ 5,00.

A aposta simples custa R$ 5,00. Horário: Você tem até as 19h (horário de Brasília) de amanhã para registrar seus números.

Quem sabe a próxima matéria não é sobre você, o mais novo milionário do bairro?

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉