Com 150 filiais no Brasil, escola de idiomas criada em Curitiba tem novo visual

A inFlux, uma das maiores redes de ensino de idiomas do país, anunciou nesta quarta-feira (10) o primeiro rebranding da marca em 21 anos de história. A atualização da identidade visual, divulgada nas redes sociais, marca um novo momento estratégico da empresa curitibana, que passa a adotar um posicionamento destacando seu método exclusivo para encurtar o tempo necessário para atingir a fluência em inglês e espanhol.

O reposicionamento vem com o novo slogan “Mais futuro em menos tempo”, reforçando o papel central do aluno dentro do propósito da escola. A narrativa agora destaca com mais clareza os diferenciais já consolidados pela inFlux em sua trajetória de mais de duas décadas: um caminho mais rápido e consistente para a fluência, visando antecipar a liberdade e possibilidades proporcionadas pelo aprendizado eficaz de idiomas.

Ricardo Leal, CEO da inFlux, explica que a mudança reflete a evolução natural da marca e sua conexão com as novas expectativas dos alunos.

“Chegamos aos 21 anos com muito orgulho da nossa história, mas certos de que era hora de traduzir visualmente o que sempre esteve no centro do nosso método: entregar mais futuro em menos tempo para os nossos alunos. Este rebranding marca o início de uma inFlux mais moderna, leve e alinhada àquilo que realmente transformamos: a vida dos nossos alunos”, ressalta.

Design minimalista, clareza e movimento

O novo logotipo mantém os mesmos tons de verde e azul que acompanham a marca desde sua fundação, mas passa a adotar um design mais minimalista, leve e contemporâneo. Entre as principais mudanças, está a substituição dos vários personagens por um único aluno em posição expansiva, símbolo do protagonismo individual e da liberdade proporcionada pela fluência.

A tipografia inclinada para a frente reforça a sensação de movimento, progresso e velocidade, atributos diretamente conectados à promessa de aprendizagem mais rápida. A simplificação de formas também traz mais flexibilidade para ambientes digitais e reforça a clareza da marca.

“Cada elemento foi pensado para refletir a nossa essência: movimento, encurtamento de tempo, liberdade e possibilidades. É o reflexo natural dos resultados comprovados pelo método próprio e do nosso compromisso de garantir que, ao final do curso, o aluno tenha atingido o seu objetivo com a língua”, explica o CEO. “Esta garantia, inclusive, consta em contrato, de modo que a inFlux permite que o aluno comprove o aprendizado por meio do TOEIC® – um dos principais testes de proficiência em inglês do mundo, que é oferecido gratuitamente após a conclusão dos estudos”, completa.

Impactos em toda a rede

Nascida em Curitiba, a inFlux já conta com mais de 50 mil alunos, com uma rede de franquias de abrangência nacional e internacional: são 150 escolas espalhadas por 18 estados e no Distrito Federal, além de duas unidades em Portugal.

A implementação da nova identidade será imediata para os canais nacionais e as redes sociais. As unidades terão um prazo de cinco anos para atualizar suas fachadas e toda a comunicação visual. Já em 2026, a rede lançará os novos materiais didáticos do curso regular, alinhados à nova identidade.