BNDES aprova mega financiamento para desenvolvimento de maquinário agrícola em Curitiba

A empresa alemã Horsch obteve a aprovação de um financiamento de R$ 115 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O recurso será utilizado para o desenvolvimento de equipamentos agrícolas com tecnologias de automação embarcada, controle adaptativo e conectividade digital voltadas ao mercado brasileiro. O projeto será executado na fábrica da empresa localizada em Curitiba.

As novas soluções são direcionadas a pequenas e médias propriedades rurais, projetadas de acordo com o clima local, solos e culturas de verão e inverno. Os indicadores do projeto apontam para uma economia de até 20% no consumo de insumos e um aumento de 15% na eficiência agronômica.

O projeto contempla o desenvolvimento de semeadoras equipadas com sensores e sistema de dosagem baseado em dados georreferenciados, que controlam a profundidade e o volume de sementes. A estimativa técnica é reduzir em 15% o tempo da operação de plantio e em 10% o consumo de sementes e fertilizantes.

Também estão inclusos pulverizadores com ajuste dinâmico da aplicação de defensivos conforme a resposta da vegetação, além de um sistema para pequenos e médios produtores que permite a aplicação simultânea de insumos sólidos e líquidos. De acordo com os dados apresentados, a redução no volume de defensivos agrícolas pode chegar a 20%.

Todos os equipamentos operam integrados a uma plataforma digital para o envio de dados agronômicos e operacionais em tempo real. A previsão é de que a tecnologia eleve em 10% a eficiência energética e reduza em até 30% as falhas operacionais não previstas.

A estruturação técnica e financeira do projeto de inovação, bem como o enquadramento na linha de crédito do BNDES Mais Inovação, foi realizada pela Macke Consultoria, empresa sediada em Curitiba e especializada na captação de recursos para pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I).