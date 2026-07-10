Portos do Paraná registram melhor primeiro semestre da história

Os Portos do Paraná movimentaram 34,44 milhões de toneladas de cargas no primeiro semestre de 2026, o melhor resultado da história para o período. O volume representa crescimento de 0,6% em relação aos primeiros seis meses de 2025 e foi impulsionado principalmente pela exportação de soja, cargas em contêineres e veículos. As informações são da Gazeta do Povo.

A estatal administra as unidades portuárias de Paranaguá e Antonina. O desempenho histórico ocorreu mesmo com queda de 6,2% nas importações, que somaram 12,1 milhões de toneladas no período.

Soja lidera com crescimento de 21%

A soja foi o principal destaque das exportações. Foram embarcadas 9,47 milhões de toneladas do grão no semestre, volume 21% superior ao registrado no mesmo período de 2025, quando o total chegou a 7,86 milhões de toneladas.

O farelo de soja manteve-se estável, com 3,39 milhões de toneladas exportadas. Juntos, soja e farelo somaram 12,86 milhões de toneladas, o equivalente a 57,6% de tudo o que foi enviado a outros países. O Porto de Paranaguá é o segundo maior exportador nacional desses dois produtos.

O óleo de soja teve alta de 43%, com 749,1 mil toneladas exportadas. Nesse item, Paranaguá lidera a movimentação nacional.

Veículos e contêineres também crescem

A movimentação de veículos cresceu 66% no primeiro semestre, com 84,8 mil unidades, contra 51,1 mil no mesmo período de 2025. O volume representa quase 80% de tudo o que foi movimentado durante o ano passado inteiro, quando foram registradas 106,7 mil movimentações.

As cargas conteinerizadas, que incluem produtos secos, perecíveis, maquinários, líquidos e gases, somaram 8,7 milhões de toneladas, aumento de 8,9% na comparação com 2025.

Entre as importações, os fertilizantes lideram com 4,73 milhões de toneladas recebidas, volume alinhado ao registrado em 2025. A Portos do Paraná projeta resultado positivo para o segundo semestre, período que historicamente concentra maior volume de operações. Em 2025, foram movimentadas quase 40 milhões de toneladas entre julho e dezembro.