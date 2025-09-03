Beto Carrero dá desconto para moradores de Curitiba e RMC no feriado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Entre sábado (6) e segunda-feira (8), durante o feriado prolongado, moradores de Curitiba e da Região Metropolitana poderão aproveitar o Beto Carrero World com preços promocionais. A campanha “Curitiba Paga Menos” oferece descontos especiais para quem pretende visitar o parque temático localizado em Penha, no litoral de Santa Catarina.

A compra deve ser feita pelo site oficial do parque. Ao acessar a página, o curitibano deve selecionar a opção de passaporte com o nome “Curitiba” já destacado no título. Na entrada, será obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto emitido no Paraná ou um comprovante de residência.

Crianças de até 4 anos e 11 meses têm entrada gratuita, mediante comprovação de idade com documentação. A promoção é válida para ingressos comprados até 7 de setembro, com utilização permitida até 8 de setembro.

Como chegar

O Beto Carrero World está em Penha (SC), a aproximadamente 210 km de Curitiba. O deslocamento pode ser feito de carro, ônibus de linha ou excursões que saem da capital paranaense.

Para quem pretende ir de carro, o trajeto recomendado é seguir pela BR-376, em direção a Santa Catarina, até acessar a BR-101 na altura de Garuva. O tempo médio de viagem varia de 2h30 a 3h, dependendo das condições de tráfego.