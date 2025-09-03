Aposta de Curitiba ganha R$ 81 mil na Mega-Sena; prêmio principal acumula

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma aposta feita em Curitiba acertou a quina da Mega-Sena 2909, no realizado na noite de terça-feira (2). A aposta premiada foi feita na Lotérica Pirâmide da Sorte, localizada no bairro Parolin, em Curitiba.

No total, 19 apostas de diferentes regiões do país acertaram cinco dezenas. Cada uma delas receberá o prêmio de R$ 81.227,49.

Resultado da Mega Sena 2909: 08 – 21 – 31 – 41 – 53 – 58.

Além disso, outras 1.815 apostas em todo o Brasil cravaram quatro dezenas e levaram R$ 1.401,61 cada. Já o prêmio principal, equivalente a R$ 14 milhões, não teve ganhador nesta rodada.

Com a acumulação, o valor estimado para o próximo sorteio, que acontece na quinta-feira (4), subiu para R$ 33 milhões.

Como jogar na Mega Sena

Para participar, o apostador deve escolher seis números entre 1 e 60. A aposta mínima custa R$ 5,00. É possível selecionar mais números, o que aumenta as chances de ganhar, mas também eleva o valor do jogo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto em casas lotéricas de todo o país quanto pela internet, no site oficial da Caixa.

