Bar ucraniano de Curitiba cria cerveja artesanal de beterraba

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A capital paranaense recebe no próximo sábado (28/03) um encontro que promete aquecer os corações eslavos e encantar os apreciadores da cultura ucraniana. O UKRA Bar será palco de uma festa inspirada na tradicional celebração Ivana Kupala, reunindo dança, música e sabores que transportarão os visitantes para as terras do leste europeu.

O ponto alto da programação é o lançamento da Borscht Sour, cerveja artesanal que nasce da parceria entre o UKRA e a cervejaria Xamã. A bebida é uma releitura da famosa Borchirinha, caipirinha de beterraba que se tornou queridinha entre a clientela do bar. Com uma combinação ousada de malte, levedura, beterraba, morango, limão e gengibre, a nova cerveja promete refrescar e surpreender.

“Transformar a Borchirinha em cerveja foi um desafio e tanto. Buscamos o equilíbrio perfeito entre acidez, frescor e aroma”, revela Michel Freitas, da Xamã. Já Ana Paula Palu, fundadora do UKRA, comemora o sucesso que levou ao novo rótulo: “A Borchirinha virou um chamariz para o bar, superando até a tradicional caipirinha de limão”.

Mas não é só de cerveja que vive a festa. O evento traz como protagonista a Motanka, boneca tradicional ucraniana carregada de simbolismo. “Ela representa proteção, ancestralidade e a força feminina transmitida entre gerações”, explica Marta Sidyr, artista especializada na confecção dessas peças únicas.

Para embalar a noite, o Grupo Poltava apresentará danças típicas, enquanto o duo formado por Ágatha Pradnik e Fer Monastier promete encantar com músicas tradicionais da Ucrânia e Polônia. Uma feira de artesanato completará o cenário, oferecendo desde guloseimas típicas até peças decorativas repletas de significado.

Jairo Nascimento, presidente do Grupo Poltava, ressalta a importância do evento: “A cultura ucraniana se mantém viva quando é compartilhada. Estamos criando pontes entre tradição e contemporaneidade”.