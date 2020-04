O feriado do trabalhador, 1º de maio, caiu na sexta-feira. E o que isso quer dizer? Fim de semana prolongado! E já que o jeito é ficar em casa, a Tribuna do Paraná separou uma lista do que assistir nos streamings e na TV, entre sexta-feira (1º) e o próximo domingo (3). Selecionamos as estreias das principais plataformas de vídeos e os destaques na TV Globo.

NETFLIX

Clemência: A História de Cyntoia Brown

Com 16 anos, Cyntoia Brown é condenada à prisão perpétua. Mas dúvidas sobre seu passado, sua fisiologia e até a própria lei podem mudar seu veredito.

“Clemência: A História de Cyntoia Brown”. Foto: Divulgação/Netflix

Guerra dos Mundos

Um estivador divorciado é forçado a se tornar o pai protetor que nunca foi quando espaçonaves invadem a terra.

The Last Kingdow

Enquanto Alfredo, O Grande, defende seu reino de invasões nórdicas, Uhtred – um saxão criado por vikins – planeja reivindicar o que é seu por dinheiro.

AMAZON PRIME VIDEO

Departamento Q – Uma Conspiração de Fé

Baseado na série de best-sellers de romances policiais “Departamento Q”, do autor dinamarquês Jussi Aldler-Olsen. Dois jovens irmãos que cresceram em uma comunidade religiosa desaparecem repentinamente. Uma velha mensagem em uma garrafa é encontrada em Jutlândia, aparentemente carregando um pedido de ajuda, e uma equipe de investigação percebe que há uma conexão entre os dois casos.

Nashville

Uma estrela da música está no topo e uma outra está chegando lá. O Amazon Prime Video disponibiliza as 6 temporadas da série “Nashville”.

Nashville. Foto: Divulgação

Super Pai

Joe Scheffer trabalha em uma indústria farmacêutica e vive sonhando com uma promoção que nunca vem. Além disso, ele não consegue se esquecer de sua ex-mulher Callie. Quando sua vida parecia não ter mais como piorar, Jose recebe o golpe fatal: perde sua valiosa vaga individual no estacionamento para Mark McKinney, que o humilhar em frente à sua filha Natalie.

GLOBOPLAY

A Assassina

No século 8, na China, Nie Yinniang foi treinada desde jovem para ser uma assassina. Mandada de volta para casa com a missão de matar o homem que ama, ela questiona os sentimentos.

Missão Quase Impossível

O espião aposentado Bob fica com os filhos da namorada para ela viajar. As crianças encontram um documento que revela o paradeiro de um criminoso à procura de Bob.

José e Maria

Em 30 a.C., rumores sobre o nascimento do Messias ameaçam a soberania de Herodes, rei de Israel. Maria e José são escolhidos para cuidar daquele que salvaria a humanidade, Jesus.

TV GLOBO

Rio

Sessão da Tarde, Sexta, às 15h

Blu é uma arara-azul que nasceu no Rio de Janeiro mas, capturada na floresta, foi parar na fria Minnesota, nos EUA. Lá é criada por Linda, com quem tem um forte laço afetivo. Um dia, Túlio entra na vida de ambos. Ornitólogo, ele diz que Blu é o último macho da espécie e deseja que ele acasale com a única fêmea viva, que está no Rio. Linda e Blu partem para a Cidade Maravilhosa, onde conhecem Jade. Só que ela é um espírito livre e detesta ficar engaiolada, batendo de frente com Blu logo que o conhece. Quando o casal é capturado por uma quadrilha de venda de aves raras, eles ficam presos por uma corrente na pata. É quando precisam unir forças para escapar do cativeiro.

Vingadores: Era Ultron

Temperatura Máxima, Domingo, às 13h30

Tentando proteger o planeta de ameaças como as vistas no primeiro ‘Os Vingadores’, Tony Stark busca construir um sistema de inteligência artificial que cuidaria da paz mundial. O projeto acaba dando errado e gera o nascimento do Ultron. Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro terão que se unir para, mais uma vez, salvar o dia.

Lucy

Domingo Maior, Domingo, às 22h30

Quando a inocente e jovem Lucy aceita transportar drogas dentro do seu estômago, ela não conhece muito bem os riscos que corre. Por acaso, ela acaba absorvendo as drogas e um efeito inesperado acontece: Lucy ganha poderes sobre-humanos, incluindo a telecinesia, a ausência de dor e a capacidade de adquirir conhecimento instantaneamente.