Vídeos! The Offspring agita Pedreira e promove noite histórica em Curitiba

O show da banda The Offspring marcou uma noite histórica de punk rock na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, neste domingo (09). Ao som de clássicos, como, Original Prankster, Why Don’t You Get a Job e Want You Bad, o grupo norte-americano embalou a multidão que enfrentou sol e chuva e marcou presença no evento.

Além de The Offspring, a Pedreira contou com mais shows ao longo do dia. A programação começou às 11 horas com Amyl & the Sniffers. Rise Against, The Damned e The Warning também passaram pelo palco.

Outro destaque merecido é para a banda californiana Sublime, que aqueceu o palco antes da entrada do último grupo, às 18h30.

Confira vídeos do show do The Offspring em Curitiba

Formada em 1984 por Dexter Holland, Noodles, Todd Morse, Brandon Pertzborn e Jonah Nimoy, The Offspring foi uma das bandas pioneiras do movimento punk rock e marcou gerações.