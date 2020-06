Uma grande briga vai agitar o episódio da noite desta quinta (4) do programa De Férias com o Ex Brasil, da MTV. Tudo começa com a chegada de Victor, ex-namorado de Flavia. Ainda na praia, os dois já se desentendem. “Não sei se vai ser aquela frase ‘inferno no paraíso’. Ela parece um pouco apropriada agora”, diz Flavia. “Vai chorar?”, rebate Victor.

Enquanto Jéssica leva o recém-chegado para um passeio, os outros participantes se divertem em uma festa na piscina. Tudo parecia calmo até o Tablet do Terror tocar e selecionar Flavia e Victor para inaugurarem a Sala da Verdade. Victor vê cenas de Flavia e Novinho juntos e a questiona do motivo de ela ter mentido para ele ao não contar sobre o envolvimento entre os dois.

O clima esquenta na festa, quando Victor começa a discutir com Novinho. Camilla e Igor se envolvem na briga, que vira uma grande confusão. É quando Rafael pede para Flavia descer do quarto e tentar acalma seu ex. “Eu virei um vegetal no último ano do nosso relacionamento. Eu me olhava no espelho e me sentia a pessoa mais horrível do mundo. Quando eu terminei com ele eu recuperei quem eu era”, afirma ela em conversa com Caio. No dia seguinte, Victor pede desculpas a todos pelo seu comportamento.

As confusões não param por aí. Em outra brincadeira de Verdade ou Desafio, Rafael se chateia com Diego e é consolado por Jéssica e Bárbara. Ele diz que não se sente como parte integrante do grupo e afirma que Diego fez com ele ficasse ainda mais deslocado.

Os episódios inéditos do programa De Férias com o Ex são exibidos toda quinta-feira, na MTV, e via streaming no Brasil e países da América Latina pela Amazon Prime Video.

DE FÉRIAS COM O EX BRASIL

Quando: qui., às 22h

Onde: MTV e Amazon Prime