Veranico e shows de aniversário de Matinhos atraem turistas ao Litoral

O final de semana de muito calor prestes à chegada do inverno foi um convite para muita gente que resolveu pegar uma praia. Neste sábado (15), os termômetros chegaram a marcar 30ºC em Matinhos, e a temperatura mínima foi de 19ºC.

A combinação ficou ainda melhor com os shows de artistas nacionais que também movimentam muitos turistas pelas praias do Paraná. Neste sábado (15), se apresenta no palco do aniversário da cidade a cantora Yasmin Santos. No domingo (16) encerram a agenda de shows os cantores Guilherme e Benuto.

O domingo promete ser de temperaturas elevadas, e os termômetros devem chegar na casa dos 25ºC em Matinhos. Uma grande concentração de turistas na areia da praia é o retrato de quem veio aproveitar o veranico antes do frio chegar com tudo.

Vanessa Gomes que é operadora de telemarketing saiu de Curitiba no começo da manhã deste sábado rumo ao litoral, já que viu o sol brilhando forte, “pensei que era uma oportunidade pra pegar um tempo bom no meio do ano, já que é difícil estar calor assim em junho”.

Estradas de fluxo intenso

Segundo a EPR Litoral, concessionária que administra o pedágio, o fluxo foi intenso na manhã deste sábado BR 277 sentido ao litoral do Paraná, o movimento é considerado acima da média.

As temperaturas continuam elevadas em todo o Paraná nos próximos dias, e em algumas regiões, a previsão é que o sol permaneça até mesmo depois que o inverno chegar.

