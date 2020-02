Quem estiver no litoral do Paraná poderá curtir diversas atrações que vão rolar em Guaratuba e Matinhos. A programação da prefeitura de Guaratuba, por exemplo, começa na sexta-feira (21), com o Carnareggae, na Praia Central, e vai até segunda-feira (24), com a tradicional Banda de Guaratuba se apresentando na Avenida 29 de Abril. Haverá também o carnaval nos balneários da Barra do Saí e de Coroados.

Em Matinhos tem Bloco do Elvis, Matimbanda, Caiobanda e muito mais! Confira abaixo a programação completa!

Carnaval em Guaratuba

Sexta-feira

20h às 23h – Carnareggae – Praia Central (Banda Sr. Banana)

Sábado

12h – Carnafolia (Av. Atlântica)

20h30 – Bloco do Caranguejo (Barra do Saí)

Na Av. 29 de Abril:

19h30 – Afoxé

21h – Concurso de Blocos (Desfile)

22h30 – Escola de Samba Unidos de Guaratuba

23h às 2h – Trios elétricos

Domingo

20h30 – Concurso de Blocos (Desfile)

23h às 2h – Trios elétricos

17h às 23h – Carnaval no Coroados (Av. Minas Gerais)

Segunda-feira

15h às 18h – Bandinha de Guaratuba (Praia Central)

Na Av. 29 de Abril:

21h – Premiação dos Blocos

22h – Escola de Samba Unidos de Guaratuba

22h às 3h – Banda de Guaratuba e trios elétricos

Carnaval em Matinhos

Em Matinhos, de acordo com a prefeitura, também são quatro dias de folia para toda a família. Veja a programação completa:

Sexta-feira

20h – Bloco do Elvis – 1 Trio Elétrico, na Avenida Atlântica.

Sábado

18h – Carnaval Infantil, no Calçadão Central de Matinhos

21h – Matimbanda – 2 Trios Elétricos, na Avenida Atlântica, entre Matinhos e Caiobá.

Domingo

16h – Carnaval do Mariscão, na Avenida Roque Vernalha, centro de Matinhos.

18h – Carnaval Infantil, na Praça do Balneário, Praia Grande

21h – Caiobanda – 2 Trios Elétricos, na Avenida Atlântica, entre Caiobá e Matinhos

Segunda-feira

18h – Carnaval Infantil dos Balneários, na Quadra de esportes do Balneário Gaivotas

21h – Carnaval Total – 1 Trio Elétrico, na Avenida Atlântica, entre Caiobá e Matinhos

Obs.: Carnaval Kids – todos os dias, no Calçadão central de Matinhos, das 17h às 22h