A pandemia do coronavírus fechou comércio, fez autoridades fecharem escolas e evitarem aglomerações. E diante de tempos de isolamento social, alguns serviços essenciais como supermercados e farmácias continuam funcionando normalmente. Mesmo assim, todo cuidado é pouco para evitar os riscos de contaminação na ida ao supermercado.

Segundo a Associação Paranaense de Supermercados (Apras), a recomendação aos lojistas é de que os funcionários sejam orientados a não cumprimentarem com apertos de mãos, abraços ou beijos e que evitem contato com a própria boca, nariz ou olhos. Além disso, lavar as mãos com água e sabão e utilizar o álcool gel 70% para higienização das mãos, principalmente nos caixas.

Em muitos supermercados de Curitiba, caixas estão adotando o uso de máscaras para proteção e até mesmo o chão é desinfectado com maior frequência. Para proteger o grupo de risco para contaminação do coronavírus, várias lojas optaram por abrir um horário especial de atendimento a idosos, gestantes, diabéticos, hipertensos, asmáticos e outros doentes crônicos.

Mesmo diante de todos os cuidados das redes varejistas, é preciso manter todo o cuidado na hora de ir às compras. Afinal, sem a devida higiene, é possível se contaminar e levar para casa o vírus junto com as compras. Por isso, listamos as recomendações junto com a lista de compras para quem está indo ao mercado, de acordo com o Ministério e Secretaria da Saúde.

Recomendações para se proteger do coronavírus na ida ao supermercado

– Escolha apenas uma pessoa da família para ir ao supermercado. Se possível, que não seja do grupo de risco. Programe-se e faça uma lista de compra. Isso diminuirá o seu tempo dentro do estabelecimento.

– Evite ficar pegando em várias embalagens e alimentos. Escolha o que você quer, pegue e coloque no cesto.

– Pague as comprar com cartão de crédito. Notas de papel são mais manipuladas.

– No mercado, tente manter a distância de 1,5 m entre as pessoas, principalmente nas filas para pagamento.

– Durante as compras, evite colocar a mão no rosto.

– Se puder, leve a sua própria sacola sustentável para o mercado. Lave assim que chegar em casa.

– Ao tossir ou espirrar, cubra o rosto com o antebraço.

– Ao chegar em casa, higienizar frutas e verduras separadamente. Deixe de molho as verduras por 15 minutos em uma mistura de água com água sanitária (uma colher de sopa por litro de água). A medida também vale para alimentos orgânicos.

– Com um paninho, utilize o álcool 70% para limpar as embalagens antes de guardar. Pode ser também com uma solução de água sanitária com água. Não esqueça de lavar o pano ou descartá-lo.

– Não esqueça de tirar os tênis antes de entrar em casa. Depois é só lavar a sola com com água e sabão. Também é recomendável tirar as roupas e colocá-las para lavar.

– Por fim, a última e mais importante dica que vale repetir. HIGIENIZE SEMPRE AS MÃOS com água e sabão.