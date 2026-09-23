Agenda Cultural

Trapalhões, Orquestra e cinema gratuito: veja o que fazer em Curitiba nesta quarta (23)

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 23/09/26 08h10
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Fotografia de um regente de orquestra com os braços abertos coordenando os músicos, que são visto apenas de costas.
Programação também inclui um dos maiores eventos católicos do país. Foto: Divulgação/Teatro Guaíra.

Para a agenda desta quarta-feira (23), Curitiba reúne música, cinema, moda e programação gratuita. A Orquestra Novva abre a temporada 2026/2027 no Guairão, às 20h, com um repertório que transita entre o contemporâneo e o contemplativo. No D House, às 19h, 21 novos talentos participam da última eliminatória do The Singer Show 2026, com votação do público para definir quem avança à final.

Entre as opções gratuitas, a cidade recebe a estreia da Mostra de Filmes dos Trapalhões, com clássicos restaurados do quarteto, e sessões de cinema itinerante na Praça Santa Rosa. A programação ainda inclui um bate-papo sobre a função dos desfiles de moda, no Pátio Batel, e a XI Festa de Jesus das Santas Chagas, com missas, atrações culturais e shows ao longo do dia.

Confira, a seguir, os eventos desta quarta-feira (23):

Apresentações

Orquestra Novva – Abertura da Temporada 2026/2027
O programa da noite reúne obras que transitam entre o contemporâneo e o contemplativo, apresentando ao público curitibano um repertório diverso que reflete a identidade artística da Orquestra Novva, além de outras surpresas.

Horário: às 20h;
Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão);
Ingressos: Venda no DiskIngressos (Com desconto para ClubeDisk).

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The Singer Show 2026 (4ª Eliminatória)
Última etapa eliminatória do festival acontece na D House Curitiba, no bairro Santo Inácio. São 21 novos talentos se apresentando ao vivo, e o público presente ajuda a votar para decidir quem avança à final.

Horário: às 19h;
Local: D House;
Ingressos: Venda pelo Sympla.

Cinema

Mostra de Filmes dos Trapalhões (Sesc PR)
Exibição gratuita de clássicos restaurados do quarteto Didi, Dedé, Mussum e Zacarias estreia nesta quarta-feira (23).

Data: De 23 de setembro a 22 de outubro. Horários no site.
Locais: Sesc Paço da Liberdade e Sesc Curitiba Centro;
Entrada: Gratuita.

MobiMovie DENSO (Cinema Itinerante Gratuito)
Carreta com sala de cinema completa (85 lugares, ar-condicionado, pipoca e refrigerante gratuitos).

Horário: 08h (Encanto), 10h (Elio), 14h (Lilo & Stitch), 16h (Como Treinar o Seu Dragão), 19h (Os Farofeiros 2);
Local: Praça Santa Rosa (Rua Eduardo Luiz Piana);
Ingressos: Distribuídos gratuitamente no local 1 hora antes de cada sessão.

Feiras e palestras

Talk: “Qual a função dos desfiles de moda?” | Ocupação “Vestir o Olhar”
Bate-papo com a jornalista e influenciadora Luiza Brasil e a analista de mercado Tete Conde sobre a evolução das passarelas. Mediação de Lais Machado.

Horário: às 19h;
Local: Átrio do Piso L1 – Pátio Batel (Av. do Batel, 1868);
Entrada: Gratuita (Resgate prévio pelo App Pátio Batel/Programa Singular).

XI Festa de Jesus das Santas Chagas (Dia de São Pio de Pietrelcina)
Um dos maiores eventos religiosos e culturais do país, promovido pela Associação Evangelizar é Preciso. O encontro atrai caravanas de fiéis de todo o Brasil para uma semana de celebrações, momentos de louvor, oração e atrações culturais na região central da cidade.

Confira a programação do dia:

  • 11h30: Missa Solene em honra a São Pio de Pietrelcina com Padre Reginaldo Manzotti (Santuário)
  • 13h00 às 17h00: Programação artística e cultural (Palco Externo)
  • 15h30: Gravação Rede Vida Evangeliza com a cantora Thaeme (Anfiteatro)
  • 18h00: Santa Missa Campal com Padre Ezequiel Dal Pozzo (Palco Externo)
  • 19h00: Show com Padre Ezequiel Dal Pozzo (Palco Externo)

Local: Santuário Nossa Senhora de Guadalupe;
Entrada: Gratuita.

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