O que assistir no cinema em outubro? Veja 5 filmes imperdíveis que chegam às telonas

Outubro chega recheado de novidades para quem curte acompanhar os lançamentos do cinema. O mês reúne filmes de gêneros variados, com produções que passeiam pela ação, pelo suspense e pela comédia. Entre as novidades, estão histórias originais, adaptações de franquias conhecidas e continuações aguardadas, que vão do humor da família brasileira às corridas contra o tempo e aos confrontos de tirar o fôlego. São opções para todos os públicos, seja para assistir em família, com os amigos ou até mesmo aproveitar uma sessão sozinho.

A seguir, confira 5 filmes imperdíveis que chegam às telonas em outubro!

1. Hope – O Primeiro Impacto (08/10)

“Hope – O Primeiro Impacto” mostra uma pequena cidade portuária diante de uma criatura desconhecida (Imagem: Reprodução digital | Imagem Filmes)

Em “Hope – O Primeiro Impacto”, acontecimentos estranhos movimentam uma pequena cidade portuária e levam a polícia a investigar a presença de uma criatura desconhecida. A situação se torna ainda mais perigosa quando caçadores que seguem os vestígios do animal acabam sendo perseguidos por ele. Diante da ameaça, os habitantes precisam lutar para sobreviver enquanto o confronto assume proporções cada vez maiores e resulta em uma tragédia de dimensão cósmica.

2. Se Eu Fosse Você 3 (08/10)

“Se Eu Fosse Você 3” traz Cláudio e Helena de volta a uma situação já conhecida, mas desta vez a família inteira acaba envolvida (Imagem: Reprodução digital | Star Distribution e Disney Pictures)

“Se Eu Fosse Você 3” acompanha Cláudio e Helena 20 anos após a última troca de corpos, agora vivendo uma nova fase ao lado da filha Bia, que já está adulta e casada com Aquiles. Tudo parece estar em equilíbrio até que um raio atinge a família pela terceira vez e provoca outra troca entre os integrantes. Diante do desafio, eles precisam lidar com as relações familiares e, mais uma vez, se colocar literalmente no lugar do outro.

3. Três Horas Para Viver (08/10)

“Três Horas Para Viver” acompanha um entregador de elite em uma corrida contra o tempo para salvar a vida de uma criança (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)

Dirigido por Scott Waugh, “Três Horas Para Viver” (título original “Runner”) mistura ação, suspense e comédia em uma trama de tirar o fôlego. A história acompanha Hank Malone (Alan Ritchson), um entregador de alto nível encarregado de transportar um fígado destinado a uma menina de sete anos que aguarda o órgão para sobreviver.

O que parecia uma missão simples se transforma em uma perigosa corrida de vida ou morte quando o líder de um poderoso sindicato do crime passa a cobiçar a carga para si. A partir daí, Hank entra em um intenso jogo de caça e fuga, com menos de três horas para entregar o órgão e salvar a vida da criança. Além de Alan Ritchson (de “Reacher”), o elenco conta com Owen Wilson como Ben e o brasileiro Rodrigo Santoro no papel do antagonista Damian.

4. Dentro da Baleia (15/10)

“Dentro da Baleia” coloca um mergulhador diante de uma situação limite após ele ser engolido por um cachalote e precisar escapar antes do fim do oxigênio (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures, 20th Century Studios, Imagine Entertainment e 3 Arts Entertainment)

“Dentro da Baleia” acompanha um mergulhador que parte em busca dos restos mortais de seu pai, mas acaba vivendo uma situação inesperada. Durante a procura, ele é engolido por um cachalote de 80 pés e 60 toneladas. Preso dentro do animal, o mergulhador precisa encontrar uma maneira de sair antes que seu oxigênio acabe. Com apenas uma hora para escapar, a situação se transforma em uma luta contra o tempo pela própria sobrevivência.

5. Street Fighter (15/10)

“Street Fighter” reúne Ryu, Ken, Chun-Li e outros personagens em uma disputa que vai além dos combates (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures, Sony Pictures e Capcom Company)

Baseado nos videogames, “Street Fighter” se passa em 1993 e traz Ryu e Ken Masters de volta aos combates. Os dois são recrutados por Chun-Li para disputar o Torneio Mundial dos Guerreiros, mas a competição esconde uma conspiração que muda os rumos da batalha. Em meio aos confrontos, os lutadores precisam acertar contas com questões do passado e enfrentar um ao outro, enquanto colocam à prova seus próprios limites.