The Fevers e Renato & Seus Blue Caps vão embalar Curitiba com clássicos da Jovem Guarda

As lendárias bandas que fizeram sucesso durante o período da Jovem Guarda vão embalar o público no Teatro Guaíra no próximo dia 28 de junho. The Fevers e Renato & Seus Blue Caps sobem ao palco para emocionar diferentes gerações.
A banda The Fevers, com mais de seis décadas de estrada, promete fazer o público cantar junto com as bandas “Mar de Rosas”, “Dá o Fora” e “Vem Me Ajudar”. Já Renato & Seus Blue Caps traz no repertório os sucessos “Menina Linda” e “Não Te Esquecerei”.
A apresentação acontece às 19 horas e os ingressos já estão à venda no site do Disk Ingressos.
Serviço:
MELHOR DA JOVEM GUARDA COM THE FEVERS E RENATO & SEUS BLUE CAPS
Data: 28 de junho de 2026 (domingo)
Local: Teatro Guaíra – Curitiba/PR
Horário: Portas às 18h | Shows às 19h
Classificação etária: Livre
Ingressos: a partir de R$ 90 a meia-entrada + taxa adm
Link de compra – https://www.diskingressos.com.br/evento/2841/2026-06-28/pr/curitiba/melhor-da-jovem-guarda-the-fevers-e-renato-e-seus-blue-caps
Realização: Dumas Produções