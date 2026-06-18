Imin Matsuri, Festa da Polenta e Hip-Hop: as atrações do Inverno Curitiba que inicia nesta quinta

A programação oficial do Inverno Curitiba 2026 começa nesta quinta-feira (18), às 19h, na Praça Osório, com um show gratuito dos músicos Glauco Solter e Derico, acompanhados de banda. A apresentação abre uma sequência de 12 shows gratuitos previstos para a Rua XV de Novembro, marcando o início da temporada de eventos que vai movimentar a capital paranaense até o fim de agosto.
Promovido pela Prefeitura de Curitiba, o calendário reúne atrações culturais, gastronômicas, esportivas e de entretenimento em diferentes regiões da cidade. A proposta é aproveitar o período mais frio do ano para incentivar o turismo, fortalecer o comércio local e ampliar as opções de lazer para moradores e visitantes.
Entre os destaques está a tradicional Feira de Inverno da Praça Osório e da Praça Santos Andrade, que segue até 18 de julho com opções de gastronomia típica, artesanato e produtos sazonais.
Além da feira, a agenda conta com o Festival Bom Gourmet, o Festival Centro Histórico, o Festival Sabores do Mundo do Mercado Municipal Capão Raso, a Festa do Frango, Polenta e Vinho de Santa Felicidade, a Curitiba Restaurant Week e o tradicional Imin Matsuri, um dos maiores encontros da cultura japonesa do Paraná.
Confira, abaixo, as datas para as feiras gastronômicas e as principais feiras culturais da cidade:
- Feiras de Inverno das Praças Osório e Santos Andrade — 11 de junho a 18 de julho
- Festival Bom Gourmet — 18 de junho a 4 de agosto
- 4º Festival Sabores do Mundo do Mercado Municipal Capão Raso — 11 de junho a 11 de julho
- 31ª Curitiba Restaurant Week — 28 de maio a 28 de junho
- Curitiba Moto Rock Week — 26 a 28 de junho
- Festival Amizade – Esportes de Raquetes — 27 de junho
- Festival Internacional de Hip Hop (FIH2) — 3 a 5 de julho
- Festa do Frango, Polenta e Vinho, em Santa Felicidade — 3 a 5 de julho
- 64º Festival Folclórico e de Etnias do Paraná — 6 a 17 de julho
- 34º Imin Matsuri — 11 e 12 de julho
- Festival Espetacular de Teatro de Bonecos — 12 a 19 de julho
- Festival Mate e Coffee — 31 de julho e 1º de agosto
- Festival da Palavra — 5 a 9 de agosto
- Festival Paulo Leminski — 8 de agosto
- Semana do Patrimônio Cultural — 10 a 14 de agosto
- Festival de Bonecos — 13 a 16 de agosto
- Mata Atlântica EcoFestival — 13 a 27 de agosto
- Festival e+E=10 de Lutas — 15 de agosto
- Festival Centro Histórico — 15 e 16 de agosto
A programação também contempla corridas de rua, competições de aquathlon, BMX, ciclismo, xadrez e artes marciais, além das edições mensais do Domingo no Centro. Na agenda de shows, Curitiba ainda receberá artistas de projeção nacional. Entre os nomes confirmados estão Caetano Veloso, Marisa Monte, Roupa Nova, Maria Gadú, Titãs, Edson & Hudson, Fresno, Alcione e Sorriso Maroto.
>>> Confira a programação completa no site da Prefeitura de Curitiba.