Imin Matsuri, Festa da Polenta e Hip-Hop: as atrações do Inverno Curitiba que inicia nesta quinta

A programação oficial do Inverno Curitiba 2026 começa nesta quinta-feira (18), às 19h, na Praça Osório, com um show gratuito dos músicos Glauco Solter e Derico, acompanhados de banda. A apresentação abre uma sequência de 12 shows gratuitos previstos para a Rua XV de Novembro, marcando o início da temporada de eventos que vai movimentar a capital paranaense até o fim de agosto.

Promovido pela Prefeitura de Curitiba, o calendário reúne atrações culturais, gastronômicas, esportivas e de entretenimento em diferentes regiões da cidade. A proposta é aproveitar o período mais frio do ano para incentivar o turismo, fortalecer o comércio local e ampliar as opções de lazer para moradores e visitantes.

Entre os destaques está a tradicional Feira de Inverno da Praça Osório e da Praça Santos Andrade, que segue até 18 de julho com opções de gastronomia típica, artesanato e produtos sazonais.

Além da feira, a agenda conta com o Festival Bom Gourmet, o Festival Centro Histórico, o Festival Sabores do Mundo do Mercado Municipal Capão Raso, a Festa do Frango, Polenta e Vinho de Santa Felicidade, a Curitiba Restaurant Week e o tradicional Imin Matsuri, um dos maiores encontros da cultura japonesa do Paraná.

Confira, abaixo, as datas para as feiras gastronômicas e as principais feiras culturais da cidade:

Feiras de Inverno das Praças Osório e Santos Andrade — 11 de junho a 18 de julho

Festival Bom Gourmet — 18 de junho a 4 de agosto

4º Festival Sabores do Mundo do Mercado Municipal Capão Raso — 11 de junho a 11 de julho

31ª Curitiba Restaurant Week — 28 de maio a 28 de junho

Curitiba Moto Rock Week — 26 a 28 de junho

Festival Amizade – Esportes de Raquetes — 27 de junho

Festival Internacional de Hip Hop (FIH2) — 3 a 5 de julho

Festa do Frango, Polenta e Vinho, em Santa Felicidade — 3 a 5 de julho

64º Festival Folclórico e de Etnias do Paraná — 6 a 17 de julho

34º Imin Matsuri — 11 e 12 de julho

Festival Espetacular de Teatro de Bonecos — 12 a 19 de julho

Festival Mate e Coffee — 31 de julho e 1º de agosto

Festival da Palavra — 5 a 9 de agosto

Festival Paulo Leminski — 8 de agosto

Semana do Patrimônio Cultural — 10 a 14 de agosto

Festival de Bonecos — 13 a 16 de agosto

Mata Atlântica EcoFestival — 13 a 27 de agosto

Festival e+E=10 de Lutas — 15 de agosto

Festival Centro Histórico — 15 e 16 de agosto

A programação também contempla corridas de rua, competições de aquathlon, BMX, ciclismo, xadrez e artes marciais, além das edições mensais do Domingo no Centro. Na agenda de shows, Curitiba ainda receberá artistas de projeção nacional. Entre os nomes confirmados estão Caetano Veloso, Marisa Monte, Roupa Nova, Maria Gadú, Titãs, Edson & Hudson, Fresno, Alcione e Sorriso Maroto.

>>> Confira a programação completa no site da Prefeitura de Curitiba.