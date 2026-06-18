Concurso do IBGE tem 60 vagas no Paraná com salário de até R$ 5,2 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu nesta quarta-feira (17) as inscrições para um processo seletivo com 1.414 vagas temporárias. Os aprovados vão trabalhar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e no Censo Nacional da População em Situação de Rua. As inscrições seguem até 15 de julho, às 23h59, pelo site do Instituto Avalia. O paraná está contemplado com 60 vagas em diferentes áreas, veja mais abaixo. As informações são da Agência Brasil.

Os contratos têm duração inicial de até 12 meses e podem ser prorrogados por até 48 meses. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para todos os cargos. As provas objetivas serão aplicadas em 30 de agosto nas capitais e no Distrito Federal.

São 1.020 vagas para analista censitário, cargo de nível superior, e 394 para agente censitário de qualidade, de nível médio. O analista pode atuar em áreas como agronomia, assistência social, cartografia, ciência de dados, economia, estatística, geografia, jornalismo, tecnologia da informação e outras. O agente de qualidade fará controle e verificação das informações coletadas e supervisionará recenseadores.

Concurso do IBGE tem vagas para o Paraná

O novo processo seletivo do IBGE oferece um total de 60 vagas para o estado do Paraná, todas concentradas na capital, Curitiba. As oportunidades são divididas entre o cargo de Agente Censitário de Qualidade, que conta com 21 vagas, e diversas especialidades de Analista Censitário, que somam 39 postos. Entre as áreas de nível superior, os maiores destaques no estado são para as funções de Gestão e Infraestrutura (18 vagas) e Geoprocessamento (9 vagas), seguidas por áreas técnicas como Agronomia, Assistência Social, Ciências Sociais, Jornalismo, Métodos Quantitativos, Tecnologia da Informação e Veterinária/Zootecnia

Cargo / Área de Conhecimento Município Total de Vagas Agente Censitário de Qualidade (ACQ) Curitiba 21 Analista Censitário – Agronomia Curitiba 3 Analista Censitário – Gestão e Infraestrutura Curitiba 18 Analista Censitário – Geoprocessamento Curitiba 9 Analista Censitário – Assistência Social Curitiba 2 Analista Censitário – Ciências Sociais/Antropologia Curitiba 2 Analista Censitário – Métodos Quantitativos Curitiba 2 Analista Censitário – Jornalismo Curitiba 1 Analista Censitário – Tecnologia da Informação Curitiba 1 Analista Censitário – Veterinária/Zootecnia Curitiba 1 TOTAL GERAL Curitiba 60

Salários variam de R$ 2,9 mil a R$ 5,2 mil

O agente censitário de qualidade terá salário de R$ 2.932 por mês. Já o analista censitário receberá R$ 5.255,40. Todos os contratados têm direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais.

A taxa de inscrição é de R$ 41,76 para agente e R$ 37,50 para analista. Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem pedir isenção entre 17 de junho e 15 de julho. O edital reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos negros, indígenas e quilombolas.

Provas serão aplicadas em agosto nas capitais

As provas para agente censitário de qualidade acontecem no período da manhã. Para analista censitário, no período da tarde. Cada questão terá cinco alternativas, com apenas uma correta. O edital completo está disponível no portal do Instituto Avalia.

Na semana passada, o IBGE já havia aberto outro processo seletivo com 8.238 vagas de nível médio para cinco cargos diferentes, incluindo agente censitário administrativo e supervisor.