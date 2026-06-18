O que fazer em Curitiba? Derico, do Jô Soares, toca de graça. Saiba onde

Curitiba pulsa nesta quinta-feira (18), com uma agenda cultural diversificada que promete agitar a cidade. Desde a abertura do Inverno Curitiba com jazz e MPB, passando pela estreia de um clássico do balé no Guairão, até o punk rock de uma banda lendária, há opções para todos os gostos. Confira aqui um roteiro completo para você aproveitar o melhor da capital paranaense hoje!

Grandes shows e festivais musicais

Abertura do Inverno Curitiba 2026: Glauco Solter convida Derico Sciotti

O Inverno Curitiba 2026 começa em grande estilo com um show imperdível na Boca Maldita. O renomado baixista Glauco Solter convida o saxofonista Derico Sciotti (do Jô Soares) e sua banda para uma noite de jazz instrumental e música brasileira contemporânea. Uma oportunidade única de desfrutar de boa música ao ar livre e gratuitamente.

Horário: 19h.

Local: Palco da Boca Maldita (ao lado da Feira de Inverno, Centro).

Custo: Gratuito.

Brasis no Paiol apresenta: Dow Raiz

A 14ª temporada do projeto Brasis no Paiol inicia com o show de lançamento nacional do álbum “Futuro Passado” de Dow Raiz. O artista promete uma fusão de rap, artes visuais e encenação, proporcionando uma experiência cultural intensa e inovadora no tradicional Teatro Paiol.

Horário: 20h.

Local: Teatro Paiol — Rua Coronel Zacarias, 51 – Prado Velho.

Custo: R$ 30(inteira)e R$ 30 (inteira) e R$ 30(inteira)e R$ 15 (meia-entrada).

Hot Water Music (Turnê América Latina): Punk Rock no Basement Cultural

Os fãs de punk rock e post-hardcore têm um encontro marcado com a lendária banda norte-americana Hot Water Music, que faz sua primeira apresentação em Curitiba. Prepare-se para uma noite de muita energia e clássicos do gênero no Basement Cultural.

Horário: 22h.

Local: Basement Cultural — Rua Desembargador Benvindo Valente, 260 – São Francisco.

Jazz Session Soundlab: Noite de Improvisação e Ritmo

Para os amantes do jazz, o Lab Power Studio promove mais uma edição do Jazz Session Soundlab. Uma noite dedicada à improvisação e aos ritmos envolventes do jazz, ideal para relaxar e apreciar a boa música em um ambiente acolhedor.

Horário: 20h.

Local: Lab Power Studio — Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 695 (2º andar) – Centro.

Dança e Teatro

GiselleS — Balé Teatro Guaíra e Orquestra Sinfônica do Paraná: Estreia com Acessibilidade

A temporada do clássico balé “Giselle”, repaginado e apresentado pelo Balé Teatro Guaíra com acompanhamento ao vivo da Orquestra Sinfônica do Paraná, estreia hoje. A sessão conta com recursos de acessibilidade em Libras e audiodescrição, garantindo que todos possam desfrutar dessa obra-prima. A regência é de Gabriel Rhein-Schirato.

Horário: 20h30.

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) — Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro.

Custo: R$ 20(inteira) e R$ 20 (inteira) e R$20(inteira) e R$10 (meia-entrada).

Ingressos: Disponíveis na bilheteria oficial ou no DiskIngressos.

Vozes da Floresta: Histórias Mura: Última Chance para a Cultura Indígena

Hoje é o último dia para conferir o espetáculo musical “Vozes da Floresta: Histórias Mura”, que une contação de histórias tradicionais e a rica cultura indígena. Uma experiência imersiva e educativa que celebra a diversidade cultural do Brasil.

Horário: Até às 22h.

Local: Espaço Portão Cultural – Auditório Antônio Carlos Kraide.

Custo: Gratuito.

Stand-Up Comedy

Show “Privacy-dade” com Felix Americano: Risadas Garantidas

Para quem busca uma boa dose de humor, o Gaslight Comedy Club apresenta o show de stand-up “Privacy-dade” com Felix Americano. Uma noite de risadas garantidas com um dos nomes em ascensão na comédia nacional.

Horário: 21h.

Local: Gaslight Comedy Club — Rua Sete de Abril, 835 (Lojas 4 e 5) – Alto da Rua XV.

