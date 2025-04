Tesão Piá completa 13 anos e festeja Curitiba com show especial

Com formação original e ao lado de grandes convidados – além do o Claudinho “Ahnão” Castro – o grupo de humor Tesão Piá, o mais querido de Curitiba, se apresenta nos dias 4, 5 e 6 de abril no Teatro Regina Vogue. O espetáculo será apresentando em curtíssima temporada e marca a comemoração dos 13 anos de atividade da piazada.

O Teatro Regina Vogue, que fica no Shopping Estação e é considerada a “casa” do Tesão Piá, vi receber as melhores esquetes, atrações musicais e muitas histórias que tem Curitiba (e os curitibanos) como personagens principais. Com textos e personagens que satirizam os costumes, as gírias e as personalidades marcantes da capital, o espetáculo é um sucesso com o público.

Os textos trazem muita agilidade e tiradas únicas, características do Tesão Piá, além de muita música e algumas surpresas. O show traz quadros que retratam o cotidiano da capital e claro que fazem os curitibocas rirem de si mesmos. “Entre curitibanos e capivaras esse é um show que você não precisa levar a japona, porque

o clima vai esquentar! Venha rir e se identificar com essa piazada que não perde uma piada”, satiriza Cadu Scheffer, integrante do grupo.

Os convidados da noite serão Claudinho “Ahnão” Castro, um “tesão piá honorário”, e Guarany Jr. “Estar com o Tesão Piá no Teatro me remete a minha infância, brincando na rua ou no campinho perto de casa. Me divirto como um piá pançudo”, disse Claudinho à Tribuna.

Formado em abril de 2013 o grupo Tesão Piá foi criado com a intenção de fazer humor regional, recriando e satirizando situações típicas dos curitibanos em vídeos para a internet. Os temas dos vídeos abordam desde o famoso clima de Curitiba até as gírias mais comuns usadas pela população. Com o elenco fixo composto pelos atores Cadu Scheffer, Fagner Zadra, Jéssica Medeiros e Luana Roloff, conta também com algumas participações especiais de artistas locais e nacionais e já soma mais

de 170 milhões de acessos em seu canal do YouTube.

>>> Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 70 e estão à venda pelo Disk Ingressos. As sessões serão às 21h na sexta (04) e sábado (5), e às 19h no domingo (6).