Chef renomado de Curitiba inaugura osteria italiana em prédio histórico

O Centro de Curitiba vai ganhar um novo destino para os amantes da culinária italiana. A partir desta terça-feira (1º de abril), o renomado chef Dudu Sperandio reinventa o Lupita Bistrô Bar, transformando-o na Osteria Lupita. Com um conceito que une autenticidade e sofisticação, a casa vai apresentar um cardápio inspirado na alta gastronomia italiana, com receitas clássicas e técnicas refinadas.

A casa, que vai funcionar durante o almoço e jantar, oferece um menu completo, dividido em couvert, antipasto, entradas, primeiro prato, segundo prato e sobremesa. Entre os destaques estão o Papardelle com zucca, bisque de camarão e ovas de Mujol; e o Ossobuco alla milanesa, que é servido com gremolata e risoto milanês com pistilos de açafrão. A Osteria Lupita trabalha, também, com opção de menu degustação.

Para harmonizar com as criações, a Osteria Lupita conta ainda com uma ampla carta de vinhos, com rótulos cuidadosamente selecionados para complementar a experiência gastronômica.

“Minha ideia sempre foi democratizar a boa gastronomia, e a Osteria Lupita será um reflexo disso. Queremos proporcionar uma experiência italiana genuína no coração da cidade, com pratos de alta qualidade e um ambiente acolhedor”, afirma o chef Dudu Sperandio, que também é responsável por vários outros sucessos da gastronomia curitibana: Ernesto Ristorante, Funiculare Pizzaria e Mercearia Avenida.

Localização icônica no Edifício Anita

A Osteria Lupita funciona em um dos prédios mais emblemáticos de Curitiba: o Edifício Anita. Construído em 1950, o edifício mescla elementos modernistas e art déco e leva o nome de Anita, esposa do jornalista Frederico Faria de Oliveira, antigo proprietário do imóvel.

O local chama atenção pela sua fachada coberta de trepadeiras e pela curiosa casinha no topo, um dos cartões-postais do Centro da cidade. A ambientação charmosa do espaço se alinha perfeitamente à proposta da Osteria Lupita, que promete uma experiência gastronômica sofisticada em um cenário histórico.

A Osteria Lupita está localizada na Alameda Dr. Carlos de Carvalho (nº 15 A), no Centro de Curitiba, com horário de funcionamento de terça a sábado, das 12h às 14h30 (almoço) e das 19h às 23h (jantar), e aos domingos, das 12h às 16h (almoço). Mais informações no perfil oficial da casa no Instagram: @osterialupita.