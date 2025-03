Semana começa quente em Curitiba, mas previsão indica mudança brusca

A semana vai seguir quente em Curitiba e em todo o Paraná. Para a segunda-feira (31), as temperaturas entram em rápida elevação trazendo uma condição de desconforto térmico e chance de forte chuva.

De acordo com o Simepar, o começo da semana vai ser marcado pelo retorno das instabilidades no Paraná, com possibilidade para pancadas de chuva da tarde para a noite, devido ao avanço de um novo sistema frontal pelo oceano, na altura do sul do país. São esperadas chuvas pontualmente intensas e tempestades localizadas em todas as regiões paranaenses, mas de forma irregular.

Para Curitiba, a máxima prevista para a segunda é de 28°C, céu claro e chance de 69% de chuva. No restante da semana, não se descarta mais chuva do que está ocorrendo normalmente.

Temperaturas devem despencar em Curitiba no fim de semana

As temperaturas devem seguir elevadas na capital paranaense durante toda a semana. Já a partir de sexta-feira (04) deve ser registrado um declínio. No sábado (05), por exemplo, a máxima prevista é de apenas 15ºC. Já a mínima é de 12ºC.

No domingo (06), a máxima sobe um pouco, chegando a 17ºC em Curitiba. A mínima continua baixa, na casa dos 12ºC.