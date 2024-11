Temporada de shows no Litoral do Paraná conta com 33 atrações

Matinhos e Pontal do Paraná vão receber 33 shows gratuitos entre janeiro e fevereiro. Serão sete finais de semana seguidos com programação musical e grandes nomes da cultura popular brasileira nas praias paranaenses, de 10 de janeiro a 22 de fevereiro. A expectativa é de reunir um público superior ao da última edição, que atraiu mais de 1 milhão de turistas, inclusive com um show com mais de 150 mil pessoas, ou quase dois Maracanãs lotados.

A revelação dos nomes aconteceu nesta quarta-feira (27) com o maior show de drones da história do Paraná, que aconteceu sobre o Palácio Iguaçu. Os ritmos serão bem variados, passando pelo rock nacional de Titãs, o pop rock de Jota Quest, o samba do Sorriso Maroto, o pagode de Péricles e Alexandre Pires, a moda caipira de Rio Negro & Solimões e o sertanejo de Michel Teló, Matheus & Kauan, Guilherme & Santiago, João Bosco & Vinícius, Fernando & Sorocaba, César Menotti & Fabiano, e vários outros.

O primeiro final de semana terá Jota Quest, Péricles e Matheus & Kauan em Matinhos, de sexta-feira a domingo (10 a 12 de janeiro), na arena que será construída nas proximidades do Pico de Matinhos, e Péricles e Loubet em Pontal do Paraná, no Centro de Eventos Marissol, na sexta-feira e no sábado. O fechamento da programação terá Fernando & Sorocaba e Titãs em Matinhos e George Henrique & Rodrigo e Rick & Renner em Pontal do Paraná.

As novidades deste ano são o aumento no número de atrações (no verão anterior foram 23 apresentações em cinco finais de semana), da estrutura dos palcos, com mais telões ao longo da praia, e uma atração surpresa para Matinhos, que será revelada entre dezembro e janeiro.

As forças de segurança do Paraná vão atuar nos locais para garantir a organização do trânsito e a tranquilidade das festas, assim como em toda a faixa litorânea durante a temporada. Também haverá segurança privada nos eventos.

Além dos shows, o Verão Maior Paraná 2024/2025 terá ações voltadas aos veranistas e comunidade local em arenas fixas no Litoral (Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná) e no Noroeste do Estado, com atividades e competições esportivas, aulas de ginástica, dança, gincanas, caminhadas e recreação infantil, além de exposições e ações itinerantes das secretarias estaduais.

Confira a programação completa:

Matinhos



10 de janeiro – Jota Quest

11 de janeiro – Péricles

12 de janeiro – Matheus & Kauan



17 de janeiro – Gustavo Mioto

18 de janeiro – Guilherme & Santiago



24 de janeiro – Alexandre Pires

25 de janeiro – César Menotti & Fabiano

26 de janeiro – Guilherme & Benuto



31 de janeiro – Sorriso Maroto

01 de fevereiro – Atração surpresa



07 de fevereiro – João Bosco & Vinícius

08 de fevereiro – Zezé di Camargo & Luciano

09 de fevereiro – Michel Teló



14 de fevereiro – Clayton e Romário

15 de fevereiro – Eduardo Costa



21 de fevereiro – Fernando & Sorocaba

22 de fevereiro – Titãs

Pontal do Paraná



10 de janeiro – Péricles

11 de janeiro – Loubet



17 de janeiro – Guilherme & Santiago

18 de janeiro – Sambô



24 de janeiro – César Menotti & Fabiano

25 de janeiro – João Haroldo & Betinho e Guilherme & Benuto



31 de janeiro – Bruninho & Davi

01 de fevereiro – João Neto & Frederico



07 de fevereiro – Felipe Araújo

08 de fevereiro – Cezar & Paulinho e Thiago Carvalho



14 de fevereiro – Eduardo Costa

15 de fevereiro – Rio Negro & Solimões



21 de fevereiro – George Henrique & Rodrigo

22 de fevereiro – Rick & Renner