Com a volta do sol e do tempo bom ao Litoral do Paraná, a programação de shows dos palcos Sunset foi retomada nesta semana. Apresentações animam o público em Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba até domingo (04).

Os shows gratuitos contam com cantores para agradar os diferentes gostos musicais e acontecem com até três apresentações por dia em cada um dos palcos. Isso ocorre porque algumas apresentações foram reagendadas por conta das chuvas que atingiram o litoral na semana passada.

Um dos principais destaques da semana é a banda curitibana Blindagem, que se apresenta em Shangri-lá nesta quinta-feira (01). Expoentes do rock curitibano, a banda tem quase 50 anos de carreira.

A programação ainda conta com novas apresentações de Namastê e Tiago Rossato, além de shows de Black Maria, Allan Oliveira, Nikole Gouveia & Funkin’ Minds, Raimundera, Serra Acima Trio e Mestre Zeca & Viola Afinada com Fandango de Encantadas. Veja a programação completa:

Programação dos shows diários no litoral do Paraná

Caiobá

Quarta-feira (31)

18h – Tiago Rossato

19h30 – Bananeira Brass Band

Quinta-feira (01)

18h – Allan Oliveira

19h30 – Dani e Gabriela

Sexta-feira (02)

18h – Belas Big Bang

19h30 – Black Maria

Sábado (03)

18h – Cia dos Palhaços

19h30 – Nikole Gouveia & Funkin’ Minds

Domingo (04)

16h – Mestre Zeca & Viola Afinada convidam Fandango de Encantadas

17h30 – Família Sapo

Guaratuba

Quarta-feira (31)

18h – Luccas e Leonardo

19h30 – Allan Oliveira

Quinta-feira (01)

18h – Raimundera CWB

Sexta-feira (02)

18h – Canutilho Temperado

19h30 – Jay de Oyá

Sábado (03)

18h – Serra Acima Trio

19h30 – Família Sapo

Domingo (4)

16h – Big Belas Band

17h30 – Donna Rosa

Shangri-lá (Pontal do Paraná)

Quarta-feira (31)

18h – Márcio Juliano

19h30 – Namastê

Quinta-feira (01)

18h – Blindagem

19h30 – Black Maria

Sexta-feira (02)

18h30 – Grupo Fandanguará

Sábado (03)

18h30 – Fandango da Família Santos

Domingo (04)

16h – Domingo da Família

