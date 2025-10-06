Teatro Positivo tem humor, peça e show internacional em outubro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A agenda de outubro do Teatro Positivo e dos outros espaços da UP Experience — complexo de eventos localizado na Universidade Positivo, em Curitiba — traz grandes nomes da música romântica, do sertanejo e do humor nacional, além de uma atração internacional. Nesta terça-feira (07/10), o público curitibano terá a oportunidade de prestigiar o trio italiano Il Volo, referência mundial da música pop lírica, em apresentação única.

Composto pelos tenores Piero Barone, Ignazio Boschetto e pelo barítono Gianluca Ginoble, o grupo, formado em 2009, foi influenciado principalmente pelo estilo crossover do também italiano Andrea Bocelli.

No sábado, dia 11, o teatro terá o clima de romantismo no ar com o show de Fábio Jr., com a turnê “Bem Mais que Meus 20 e Poucos Anos”, celebrando os 50 anos de carreira do cantor.

Os fãs de stand-up terão um mês repleto de atrações. Nathan Lopes chega no dia 12 com o stand-up “Nathan por aí”. No dia 19, Thiago Ventura apresenta “Só Agradece”. A experiência em sala de aula inspirou a criação do stand-up “Vida de Professor”, do comediante Diogo Almeida, nos dias 22 e 23. O improviso da Cia Barbixas de Humor é atração no Teatro UP Experience (TUX) também nos dias 25 e 26, em sessões duplas com o show “Improvável”.

Na segunda quinzena de outubro, a música sertaneja ganha a cena. Paula Fernandes, vencedora de dois Grammys Latinos, se apresenta no dia 17. O cantor Daniel sobe ao palco nos dias 25 e 26 com a turnê “Um Novo Tempo”, revisitando tanto a fase solo quanto o período em que formou dupla com João Paulo.

Já no dia 18, o público infantil vai se divertir com o espetáculo “A Origem de Happy e Angry”, do youtuber Enaldinho, que aborda temas atuais, como bullying e autoconfiança.

No dia 24, a peça “A Última Entrevista de Marília Gabriela” chega a Curitiba. A jornalista divide a cena com seu filho caçula, o ator e diretor Theodoro Cochrane. O espetáculo recebeu duas indicações ao Prêmio Bibi Ferreira, uma das mais importantes premiações do teatro brasileiro.

Na programação do TUX, destaque o cantor e compositor carioca Cícero que começa sua nova turnê nacional no dia 3. No dia 4 “The Beatles Tribute Show” é atração para os fãs da banda de Liverpool. No mesmo fim de semana o espetáculo “Abba Alive” relembra os clássicos do grupo no dia 5.

O Teatro Positivo e o teatro UP Experience ficam na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 – Campo Comprido. Ingressos disponíveis no site Disk Ingressos.