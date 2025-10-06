Gelatos artesanais invadem rede tradicional de padaria de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Grupo Pantucci em Curitiba ganha agora uma novidade para os dias de calor: o refrescante e verdadeiro gelato italiano artesanal. A novidade acaba de ser anunciada pela tradicional rede curitibana, que expandirá seu portfólio com o lançamento do Gelato Pantucci em duas de suas unidades.

A partir desta semana, os clientes que frequentam as lojas Vila Izabel e Jardim das Américas poderão experimentar esta iguaria que segue a mesma linha de excelência já reconhecida nos produtos de panificação, confeitaria e gastronomia italiana oferecidos pelo grupo.

Preparado com técnicas tradicionais italianas, o Gelato Pantucci promete uma experiência sensorial completa, com textura cremosa e sabores autênticos que remetem às gelaterias das pequenas cidades da Itália.

Para celebrar o lançamento e permitir que os clientes conheçam esta novidade, o Grupo Pantucci organizou uma degustação especial e gratuita. O evento acontecerá na próxima sexta-feira (10/10) nas duas unidades que receberão o produto.

A iniciativa faz parte da estratégia da marca de sempre inovar sem perder a essência e a qualidade que construíram sua reputação em Curitiba. Com o gelato artesanal, o Grupo Pantucci completa um ciclo de experiências gastronômicas, oferecendo desde o café da manhã com pães frescos até a sobremesa tradicional italiana.

Os interessados em experimentar o gelato artesanal podem comparecer às unidades Vila Izabel e Jardim das Américas na data marcada para a degustação, sem necessidade de agendamento prévio.