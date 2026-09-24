Teatro inspirado em Ailton Krenak, cinema gratuito e exposições: o que fazer em Curitiba nesta quinta (24)?

Para a agenda desta quinta-feira (24), Curitiba reúne teatro, cinema gratuito, exposições e eventos voltados à cultura e ao bem-estar. No palco da CAIXA Cultural, o espetáculo “Ideias para Adiar o Fim do Mundo”, inspirado na obra de Ailton Krenak, aborda temas como crise climática e ancestralidade, às 20h.
A programação também inclui sessões gratuitas do cinema itinerante MobiMovie DENSO, na Praça Santa Rosa, e a abertura da Mostra de Filmes dos Trapalhões, no Sesc. Entre as opções gratuitas, a cidade ainda tem a exposição “Vestir o Olhar”, com arte e moda no Pátio Batel. No Centro, a XI Festa de Jesus das Santas Chagas inicia o tríduo com missas, programação cultural e momentos religiosos ao longo do dia.
Confira, a seguir, a agenda cultural desta quinta-feira (24):
Apresentações
Ideias para Adiar o Fim do Mundo
Espetáculo teatral inspirado na obra homônima de Ailton Krenak, com direção de João Bernardo Caldeira e atuação de Yumo Apurinã, abordando crise climática e ancestralidade.
Horário: às 20h (temporada até 4 de outubro);
Local: CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro, Curitiba);
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) pelo Bilheteria Digital.
Cinema
MobiMovie DENSO (Cinema Itinerante Gratuito — 2º Dia)
Estrutura completa de cinema em uma carreta adaptada (85 lugares, ar-condicionado, pipoca e refrigerante gratuitos).
Horário: 08h (Viva – A Vida é uma Festa), 10h (Elementos), 14h (O Diário de Pilar na Amazônia), 16h (A Pequena Sereia) e 19h (Divertida Mente 2);
Local: Praça Santa Rosa (Rua Eduardo Luiz Piana, entre a Rua Ciro de Castro e a Rua Maria Fortunata Tosin);
Ingressos: Distribuídos gratuitamente no local 1 hora antes de cada sessão.
Mostra de Filmes dos Trapalhões (Sesc PR)
Exibição gratuita de clássicos restaurados do quarteto Didi, Dedé, Mussum e Zacarias.
Data: De 23 de setembro a 22 de outubro. Horários no site.
Locais: Sesc Paço da Liberdade e Sesc Curitiba Centro;
Entrada: Gratuita.
Feiras e eventos
Viva PkB – Uma Experiência de Longevidade (Talks Gratuitos)
Evento voltado ao envelhecimento saudável, bem-estar e qualidade de vida.
Horário: às 19h00 com Talk: Especial Longevidade para Mulheres (discussão sobre saúde da mulher, envelhecimento capilar, cuidados com a pele e maternidade nas diferentes fases da vida) e às 19h30 com Talk Principal: Escolhas para Viver Melhor (roda de conversa);
Local: Centro Médico ParkShoppingBarigüi;
Ingressos: Gratuitos (Resgate prévio pelo aplicativo Multi).
Ocupação Artística “Vestir o Olhar” (2ª Edição)
Exposição reunindo arte e moda no átrio do shopping. Exibição diária de videoartes do acervo do MON no telão central às 19h30.
Horário: durante o funcionamento do shopping;
Local: Átrio do Piso L1 – Pátio Batel (Av. do Batel, 1868);
Entrada: Gratuita.
Mostra PorMinhasMamas
Evento de conscientização sobre o câncer que une intervenções artísticas, apresentações e ações de doação de cabelo.
Horário: abertura às 19h com show de Duo Echolysion;
Local: Agrupa Cultura (Avenida Jaime Reis, 176 – São Francisco, Curitiba);
Entrada: Gratuita.
XI Festa de Jesus das Santas Chagas (1º Dia do Tríduo)
Evento religioso e cultural promovido pela Associação Evangelizar é Preciso, reunindo fiéis e atrações em Curitiba.
Programação do dia:
- 07h30: Santa Missa celebrada por Padres da Região Metropolitana
- 10h00: Exibição do programa Experiência de Deus (Santuário e Palco Externo)
- 11h00: Novena das Santas Chagas e Bênção com o Ícone (com Padre Anderson Rosa e Ironi Spuldaro)
- 11h30: Santa Missa do 1º dia do Tríduo em honra a Jesus das Santas Chagas (com Padre Clayton Munhoz)
- 13h00 às 16h00: Programação artística e cultural (Palco Externo)
- 16h00: Santa Missa com Padre Reginaldo Manzotti (Santuário)
- 17h30: Santa Missa das Santas Chagas com Padre Reginaldo Manzotti (Santuário)
- 19h00: Adoração e Passeio com o Santíssimo Sacramento (Santuário)
Local: Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas (Praça Senador Correia, 128 – Centro);
Entrada: Gratuita.