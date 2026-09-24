Trânsito em Curitiba: Quinta (24) tem novo bloqueio no Capão Raso e manutenção no Centro

Motoristas e passageiros do transporte coletivo que circulam por Curitiba devem ficar atentos às condições de tráfego nesta quinta-feira (24). Os principais destaques do dia incluem o início de mais uma etapa de bloqueios na Rua Antônio Freitas Barbosa (Capão Raso), a interdição da Rua das Sabiás (Novo Mundo) para o Novo Inter 2, a previsão de conclusão das obras de drenagem na Alameda Doutor Muricy (Centro) e os alertas para novos trechos em obras no fim de semana.

Novidades de hoje: novo bloqueio no Capão Raso e obras no Novo Mundo

Capão Raso (Rua Antônio Freitas Barbosa): Teve início nesta quinta-feira (24) o bloqueio total no trecho entre a Rua Delegado Naby Paraná e a Rua Vereador Adeodato Volpi, com previsão de duração de 30 dias para as obras do Novo Inter 2.

Na sexta-feira (25) começará a interdição no trecho seguinte, entre a Vereador Adeodato Volpi e a Pedro Américo. O trecho entre as ruas Dr. Manoel Linhares de Lacerda e Tenente Afonso Miguel Ribeiro Cubas permanece sob bloqueio.

Novo Mundo (Rua das Sabiás): A via encontra-se totalmente bloqueada para o avanço das obras do Novo Inter 2, com previsão de duração de 30 dias. Como rotas alternativas, os motoristas podem utilizar as ruas Adalberto Scherer e Professor Lício de Lima.

Centro (Alameda Doutor Muricy): Os serviços de manutenção na galeria de águas pluviais no trecho entre a Rua André de Barros e a Avenida Visconde de Guarapuava têm previsão de término nesta quinta-feira (24). A intervenção não exige bloqueio total da via, mas pode causar lentidão pontual devido aos cortes de asfalto e à presença de maquinário.

Intervenções do Novo Inter 2, BRT e drenagem em andamento

Capão Raso (Rua Jovina de Oliveira Karan): Segue em operação a nova circulação em sentido duplo no trecho entre a Rua Santa Mônica e a Rua Marechal Althayr Roszanniy, como parte das adequações para as obras da Trincheira Vila São Pedro. No cruzamento com a Rua Marechal Althayr Roszanniy, a preferência de passagem permanece com a Marechal Althayr Roszanniy.

Hauer (Rua Prof. João Soares Barcelos): Continua o bloqueio total entre as ruas Waldemar Kost e Alcino Guanabara para o Novo Inter 2 (previsão de 60 dias). O acesso a moradores e comerciantes é mantido, e as linhas de ônibus seguem desviadas para a Rua Isaías Régis de Miranda. Rota alternativa recomendada: virar à direita na Rua Irmã Flávia Borlet e acessar a Rua Isaías Régis de Miranda.

Mercês (Rua Prof.ª Rosa Saporski x Rua Solimões): Prossegue a interdição do cruzamento por cerca de 10 dias para as obras do Novo Inter 2. A Rua Professora Rosa Saporski também continua bloqueada entre a Rua Solimões e a Rua Doutor Roberto Barrozo.

Santa Felicidade (Rua Via Vêneto): O trecho na altura do número 794 segue em bloqueio parcial das 9h às 16h30 no sistema Pare e Siga até sábado (26) para obras de recuperação da rede de drenagem. O tráfego é liberado e normalizado ao fim do expediente diário.

Campina do Siqueira (Rua Major Heitor Guimarães): Prossegue o bloqueio de duas faixas da esquerda ao longo de 450 metros entre a Alameda Princesa Isabel e a Rua Ângela Ganz (previsão de 30 dias). A faixa da direita permanece liberada ao tráfego.

Centro (Avenida Sete de Setembro): A marginal direita prossegue com dois bloqueios para as obras do BRT Leste/Oeste: entre a Travessa da Lapa e a Praça Eufrásio Correia (previsão de 30 dias) e entre a Rua Lourenço Pinto e a Avenida Marechal Floriano Peixoto (bloqueio até a segunda semana de outubro).

Hauer (Avenida Canal Belém – Marginal Oeste): Permanece o bloqueio total no trecho entre as ruas Coronel Antônio Ricardo dos Santos e Presidente Pádua Fleury para obras de drenagem (previsão de 30 dias).

Reciclagem asfáltica e alterações viárias consolidadas

Santa Quitéria (Rua Dom Orione): Continuam os trabalhos de reciclagem do pavimento no trecho de 1.500 metros entre as ruas Delegado Trindade e Francisco Klemtz.

Barreirinha: Ativas as frentes de reciclagem na Rua Platão (entre Rubens Maister e Prof. Guilherme Butler), em trechos das ruas Rubens Maister e Sílvia Gomes de Mattos (entre Platão e Savigny), na Rua Augusto dos Anjos (entre Rodolpho Nunes Pereira e Charles Darwin, ~990m) e na Rua Manoel Borba Gato (entre Charles Dickens e Flávio Dallegrave, ~570m).

Pinheirinho: Seguem os serviços de reciclagem na Rua João Malta de Albuquerque Maranhão (trecho de 340m entre as ruas Nossa Senhora do Sagrado Coração e João Lemos dos Santos). Além disso, segue consolidado o sentido único na Travessa Leony Veiga (da Rua João Antônio Culpi em direção à Rua Izaac Ferreira da Cruz).

Fanny e Novo Mundo: Mantêm-se ativas as obras de reciclagem na Rua João Nogarolli (Fanny) e na Rua Alcídio Cubas (Novo Mundo), sem bloqueio total das pistas.

Boa Vista (Estação-tubo Holanda): Manutenção nas calçadas da Rua Holanda e Avenida Paraná gera pontos de atenção.

Sítio Cercado (Rua Laertes Foggiato): Mantido o sentido único de circulação no trecho entre a Rua Nova Aurora e a Rua Ourizona, em direção à Ourizona.