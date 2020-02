Quem estiver pensando em ir na Zombie Walk, que acontece neste domingo (23), em Curitiba, tem que estar bem alimentado para aguentar a caminhada. Mas uma comida tradicional pode não servir para esta galera…pensando nisso, o hotel NH Curitiba The Five preparou um café da manhã temático para os foliões da Zombie Walk.

O menu divertido será oferecido para hóspedes e não hóspedes, das 6h30 às 12h, no domingo (23). Quem comparecer poderá se deliciar com as comidinhas instagramáveis como abóboras zumbis, teias de aranha e maçãs decoradas, e até sangue, feito com suco de melancia.

Os pequenos também poderão provar os dedos de bruxa, brownies assustadores e cookies sangrentos. Além disso, uma maquiadora fará maquiagens inspiradoras e assustadoras em crianças e adultos.

Serviço

Data: domingo (23)

Horário: das 6h30 às 12h00

Local: NH Curitiba The Five

Endereço: Rua Nunes Machado, 68 – Batel

Ingresso: para não hóspedes R$ 53,00 + 10% taxas