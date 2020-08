No Brasil e no mundo, a culinária vegetariana e vegana vêm ganhando cada vez mais adeptos. Somente em nosso país já são quase 30 milhões de vegetarianos e quase 8 milhões são veganos, segundo dados do Ibope. E para atender este público, o Madero criou novas receitas criativas, saborosas e saudáveis, para surpreender o paladar dos clientes. Entre os lançamentos, criados pelo chef Junior Durski, estão pratos para veganos, vegetarianos e para as pessoas que apresentam restrições alimentares como intolerância à lactose, glúten ou ovos. Confira abaixo, as novidades do cardápio.

“Queremos surpreender o paladar dos vegetarianos, veganos ou intolerantes a grupos de alimentos, sempre com opções saudáveis de dar água na boca, feitas com ingredientes da mais alta qualidade e procedência”, explica o chef Junior Durski.

Novo menu

As novas versões de burgers e pratos apresentam releituras, com substituições de itens tradicionais – como a maionese, que dá lugar ao creme de palmito no Burger Madero Vegano (1 hambúrguer de 110 g com creme de palmito, molho de pimentas-verdes, tomate seco, alface e sem queijo). O Burger Madero Vegetariano encabeça a lista, elaborado especialmente para o menu temático, feito de cogumelo-de-Paris, feijão rosinha, grão-de-bico, arroz integral, proteína de ervilha, temperos e especiarias, além do lançamento do Falafel Burger nas opções vegetariano e vegano.

Hambúrgueres veganos e vegetarianos também estão no cardápio. Foto: Divulgação/Madero

Pratos principais ganharam versões especiais. A nova estrela é o Strogonoff Vegetariano, que estreia no cardápio com cogumelos, azeitonas e abobrinha, servido com arroz branco e batata palha ou batatas fritas Madero. Já a Moqueca Vegana traz leite de coco, palmito, abóbora, pimentões, cebola, alho, tomate, cenoura, coentro, pimentas de cheiro e dedo-de-moça, com um acompanhamento à escolha.

Nas sugestões de entradas, lado a lado com famoso Palmito Assado com flor de sal, brilham agora também os Nachos Calientes Vegetariano (chilli beans, guacamole, pimenta dedo-de-moça, molho cheddar e sour cream) e Veganos (guacamole, pimenta dedo-de-moça e chilli beans).